Мизулина против Крида: Скандал после концерта в «Лужниках» вышел на новый уровень
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что Егор Крид рекламирует онлайн-казино среди несовершеннолетних, однако сам артист отрицает обвинения и продолжает получать поддержку коллег по цеху после скандального выступления в «Лужниках».
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина вновь обратила внимание на деятельность рэпера Егора Крида (настоящая фамилия Булаткин), сообщив, что в прошлом он рекламировал среди несовершеннолетних онлайн-казино и букмекерские компании, созданные на территории Украины.
По ее словам, ФНС, Росфинмониторинг, МВД и ФСБ следует проверить, не использовались ли средства российской молодежи, вовлеченной певцом в азартные игры, для финансовой поддержки ВСУ.
Это заявление стало новым витком публичного конфликта, возникшего поле выступления Крида в «Лужниках». Концерт имел возрастное ограничение 12+, однако некоторые откровенные танцевальные номера смутили родителей несовершеннолетних детей, которые также присутствовали на событии. По словам Мизулиной, она получила множество жалоб от возмущенных родителей школьников.
ПО СЛЕДАМ СКАНДАЛА
Почти сразу после концерта Мизулина в своем Telegram-канале сравнила событие с «голой вечеринкой» и сообщила, что направила обращение в СК и Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в связи с умышленным совершением развратных действий в отношении несовершеннолетних.
Сам Егор Крид со своей стороны отверг подобные обвинения.
«Я не считаю, что красиво поставленный танцевальный номер на концерте, в «откровенном костюме» (шортах и топе), исполненный красивой девушкой и поцелуй с ней — это «развратные действия в отношении несовершеннолетних» , - написал артист в Telegram-канале.
Позже он также отреагировал и на заявление о продвижении казино среди молодежи. По словам Крида, Мизулина намеренно сфабриковала обвинения и представила фейковые скриншоты, «парализуя работу всех служб и компетентных органов».
ВОЗРАСТНОЕ ЗАНИЖЕНИЕ
При этом депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял НСН, что Крид может столкнуться с административной и уголовной ответственностью за фривольное шоу на сцене.
«Как мне кажется, подобного рода фривольные эротические танцы никак не могут соответствовать рейтингу “12+”. Не только гражданин с творческим псевдонимом Крид может быть оштрафован, но и организаторы концерта, которые знали, что делали», — возмутился отец шестерых детей.
В свою очередь продюсер Павел Рудченко допускал, что рэпер намеренно занизил возрастную маркировку события, чтобы к нему пришло больше зрителей. В этом случае наказать за «разврат» на концерте певца могут именно организаторов. Он также напомнил, что рэпер работает на молодую аудиторию и рекламируется через стриминговые сервисы популярные у молодежи.
Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова в разговоре с НСН призвала Крида принести извинения.
«Так вести себя нельзя. Те люди, кто устраивают и маркируют мероприятия, видимо, считают, что это — норма. Они даже не думают о воспитании детей в каких-то традиционных ценностях. Не только поведение Крида возмущает многих родителей, но и других звезд, которые позволяют себе откровенные, пошлые и развратные действия перед детьми», — заключила она.
КТО ПОДДЕРЖАЛ КРИДА
Вместе с тем многие представители шоу-бизнеса выразили поддержку Криду. К примеру, Филипп Киркоров допустил, что исполненные на концерте «образы и сценки» были выполнены «в меру и со вкусом».
«Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу», - сказал он ТАСС.
Киркоров также призвал тех, кому не нравится, не смотреть выступление Крида.
Схожую позицию озвучила и Лариса Долина. На пресс-конференции перед своим юбилейным концертом она подчеркнула, что ей Крид, как артист, нравится. Она также назвала совместный номер рэпера и Киркорова в «Лужниках» потрясающим.
Продюсер Яна Рудковская тоже высказалась о ситуации в соцсетях, поздравив Крида с шоу мирового уровня. Отдельно она заострила внимание на том, как Крид на каждом своем концерте выражает почтение родителям.
«В Год семьи — для "12+" самое главное показать своим примером, как надо ценить своих родителей! Уважать, любить и поддерживать их в будущем», - написала Рудковская в соцсетях.
Вступился за Крида и вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков. По его словам, выступление было обычным и соотносилось со стилем артиста.
«Искал "разврат" , на которого жаловались « защитники традиционных традиций » , но так и не нашел», - написал Даванков в своем Telegram-канале.
Также по словам депутата в случае коммерческих концертов странно предъявлять какие-либо обвинения, поскольку на них можно не ходить или вовсе не смотреть.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что скандал вокруг Крида пойдет на пользу кассе триллера «Вниз», в котором он исполнил одну из главных ролей. По его словам, фильм вполне может заработать до 30 миллионов рублей за первые выходные проката.
