Мизулина против Крида: Скандал после концерта в «Лужниках» вышел на новый уровень

КТО ПОДДЕРЖАЛ КРИДА

Вместе с тем многие представители шоу-бизнеса выразили поддержку Криду. К примеру, Филипп Киркоров допустил, что исполненные на концерте «образы и сценки» были выполнены «в меру и со вкусом».

«Это было, есть и будет, начиная со времен, когда Мадонна выступала за границей, заканчивая Элвисом Пресли, когда он двигал бедрами. Тоже говорили, что это непристойно, но это часть шоу», - сказал он ТАСС.

Киркоров также призвал тех, кому не нравится, не смотреть выступление Крида.

Схожую позицию озвучила и Лариса Долина. На пресс-конференции перед своим юбилейным концертом она подчеркнула, что ей Крид, как артист, нравится. Она также назвала совместный номер рэпера и Киркорова в «Лужниках» потрясающим.

Продюсер Яна Рудковская тоже высказалась о ситуации в соцсетях, поздравив Крида с шоу мирового уровня. Отдельно она заострила внимание на том, как Крид на каждом своем концерте выражает почтение родителям.

«В Год семьи — для "12+" самое главное показать своим примером, как надо ценить своих родителей! Уважать, любить и поддерживать их в будущем», - написала Рудковская в соцсетях.

Вступился за Крида и вице-спикер Госдумы России Владислав Даванков. По его словам, выступление было обычным и соотносилось со стилем артиста.

«Искал "разврат" , на которого жаловались « защитники традиционных традиций » , но так и не нашел», - написал Даванков в своем Telegram-канале.

Также по словам депутата в случае коммерческих концертов странно предъявлять какие-либо обвинения, поскольку на них можно не ходить или вовсе не смотреть.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» допустил, что скандал вокруг Крида пойдет на пользу кассе триллера «Вниз», в котором он исполнил одну из главных ролей. По его словам, фильм вполне может заработать до 30 миллионов рублей за первые выходные проката.

