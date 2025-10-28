Родственники взрослых, увлекающихся хоббидоггингом, должны показать их психиатру, при этом законодательный запрет на выгуливание несуществующих собак не нужен, заявила в интервью НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Ранее в соцсетях завирусились видео с группами взрослых, выгуливающих на собачьих площадках невидимых животных. Авторы видео поясняют, что это новое европейское увлечение, которое называется хоббидоггинг. Волынец обеспокоилась психическим здоровьем этих людей.