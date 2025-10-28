«Варежка» для психиатра: Волынец выступила против запрета хоббидоггинга
Запрет родителей на домашних животных – это боль многих детей, сказала в эфире НСН Ирина Волынец, назвав безопасным для окружающих выгул невидимых собак.
Родственники взрослых, увлекающихся хоббидоггингом, должны показать их психиатру, при этом законодательный запрет на выгуливание несуществующих собак не нужен, заявила в интервью НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Ранее в соцсетях завирусились видео с группами взрослых, выгуливающих на собачьих площадках невидимых животных. Авторы видео поясняют, что это новое европейское увлечение, которое называется хоббидоггинг. Волынец обеспокоилась психическим здоровьем этих людей.
«Я достаточно много перемещаюсь по улицам и пешком, и на общественном транспорте, но пока не встречала людей, гуляющих с вымышленными животными. Если этот тренд до нас дойдет и уже дошел, то наблюдать таких людей - это больше задача психиатров и их близких родственников. На мой взгляд, это либо временное, либо хроническое психическое отклонение. Этим людям можно почувствовать. Возможно, они чувствуют себя одинокими, не могут по каким-то причинам завести себе животное и вынуждены таким образом хоть как-то удовлетворять свою потребность в близости с кем-то. А запрещать это на уровне законодательства - излишняя мера. У нас и так очень много запретов», - пояснила Волынец.
Она считает это увлечение безопасным для окружающих, а для детей и вовсе вполне нормальным.
«Содержать животных достаточно дорого и хлопотно. Питомца нужно выгуливать два раза в день, кормить его, лечить, прививать. А выгул вымышленных животных – это, по крайней мере, безвредно для окружающих, потому что вымышленная собака вряд ли кого-то укусит. Помните хороший советский мультфильм "Варежка", когда ребенку не разрешали завести собаку, а он выгуливал варежку на резинке. На самом деле это большая боль многих детей, которым родители не разрешают заводить животных. Дети в своих играх очень часто используют вымышленных животных, либо с игрушечками играют, как будто они настоящие. Но когда это делают взрослые люди, им можно только посочувствовать или оказать медицинскую помощь», - заключила собеседница НСН.
Председатель Федерации хоббихорсинга России Гавриил Морковин ранее назвал «скачки» на палках с игрушечными головами лошадей сложным видом спорта, но более дешевым, чем конный спорт, отмечает «Радиоточка НСН».
