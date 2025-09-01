«Рекорд Басты и огонь Zivert»: Чем удивили главные стадионники лета-2025
Баста подтвердил звание «народного героя», Рома Зверь дошел до сверхцели, а огонь новых шоу Zivert и Анны Асти затмил стадионник главной рок-вумен страны.
Стадионные концерты лета 2025 года побили сразу несколько рекордов, при этом солдауты удались и рокерам, и поп-, и рэп-звездам, а Баста и вовсе умудрился дважды собрать полную чашу 75-тысячных «Лужников».
Эксперты индустрии подвели для НСН музыкальные итоги лета, назвав главных стадионных артистов и тех, кто может скоро прийти им на смену.
СВЕРХЦЕЛИ И РЕКОРДЫ
Московский стадион «Лужники» и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге являются самыми большими концертными площадками страны, вмещая, соответственно 75 и 68 тысяч зрителей. Этим летом в «Лужниках» прошло пять концертов, два из которых дал в конце июня рэпер Баста. В конце июля солд-аут собрал Леонид Агутин, в середине июля – группа «Звери», а в конце августа - Егор Крид.
150 тысяч билетов, проданных Бастой на концерты в «Лужниках», восхитили главу корпорации PMI Евгения Финкельштейна.
«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта. У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - сказал Финкельштейн НСН.
Со своей стороны, лидер группы «Звери» Рома Зверь рассказал спецкору НСН, что полный 75-тысячник – это его мечта детства.
«Была такая история. Через год после образования группы мы собрали малую спортивную арену "Лужников", еще через год собрали "Олимпийский". После этого мы с Сашей Войтинским (экс-продюсер группы "Звери" - прим. НСН) поехали это отметить, заехали на Воробьевы горы, смотрим на большую арену "Лужников" и Саша говорит: вот здесь хорошо бы провести концерт. Я ответил: обязательно когда-нибудь. И вот пришло время. Сверхцель - это же очень просто. Если ты работаешь и делаешь что-то для этого, это обязательно сбудется, потому что ты прикладываешь усилия и очень этого хочешь. Важнее же путь, а не сама цель. Из этого пути и состоит вся жизнь. От того, что собрал "Лужники", удовольствия не очень много, удовольствие в том, что живешь, работаешь, а потом раз - и такой тебе подарок. Как говорит моя младшая дочь: папа, ты заслужил концерт!» - отметил музыкант.
Леонид Агутин помимо «Лужников» собрал в июле еще и аншлаг на «Газпром-Арене». В 2026 году на главном стадионе Москвы заявлены концерты Надежды Кадышевой, группы «Кино» и Сергея Жукова, пообещавшего НСН к 30-летию группы «Руки Вверх» дать в «Лужниках» первый в России концерт в формате «360 градусов», который может собрать около 100 тысяч зрителей. Кроме того, группа «Ленинград», не дававшая в столице стадионных концертов со времен отмены «Лужников» осенью 2023-го, заявила на лето 2026 года концерт на «Лукойл Арене».
Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву звезд уровня Metallica и U2, назвал НСН тройку главных стадионных артистов на сегодняшний день и их потенциальных преемников.
«Я бы включил в ТОП-3 Басту, давшего два концерта в "Лужниках", "Руки Вверх" и Егора Крида, на стадионник которого все билеты были проданы задолго до концерта. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров объявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет. По молодым артистам сказать сложно. Например, в прошлом году в Санкт-Петербурге Ваня Дмитриенко в небольшом клубе на небольшой площадке не собрал и тысячи человек, а в этом году у него в "Мегаспорте" битковый аншлаг. Поэтому сейчас сложно говорить, вообще все поменялось, но артистов достаточно», - отметил собеседник НСН.
В 2024 году группа «Руки Вверх» попала в Книгу рекордов России, собрав за три года на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей. В марте 2025-го «Руки Вверх» побили еще один рекорд, дав на московской «ВТБ Арене» пять концертов подряд, на которые пришли 65 тысяч зрителей.
ШОУ, ОГОНЬ И РОК-ВУМЕН
Не менее яркими событиями лета стали стадионные концерты Zivert, Анны Aсти и Дианы Арбениной.
Дебют Анны Асти с шоу «Царица» прошел в двух столицах и собрал 50 тысяч зрителей на московской «ВЭБ Арене» (14 июня) и «СКА Арене» (21 июня) в Питере.
«Этот концерт станет стадионным дебютом Анны. Это будет большое действие, непохожее на обычный концерт. Мы стараемся видоизменять треки, делать красивые переходы, чтобы в номерах участвовал балет. Причем балет не просто выйдет и потанцует за спиной, как все привыкли. Это будет большое театральное представление! У нас 26 танцоров, которые будут работать почти все песни подряд», - отмечала режиссер и хореограф шоу «Царица» Веро Кузьменко.
Zivert представила 12 июля на московской «ВТБ Арене» шоу «Где-то в Ретро», собравшее 35-тысячный аншлаг. Одним из участников шоу стал стилист и ведущий телепроекта «Модный приговор» Александр Рогов, назвавший его лучшим стадионным концертом в РФ за последние годы.
«Это опыт, который в жизни, возможно, случается только раз - выйти на подиум перед 35 тысячами людей! А у концерта был абсолютный солдаут, "ВТБ Арена" была полностью заполнена. Это удивительные эмоции. Команда Юли задала очень высокую визуальную планку, работу с сопровождением каждой песни и каждого номера дополнительным видеорядом, декорациями и всевозможными дополнительными элементами. Было очень много пиротехники, много огня, дополнительного света. Это было очень красиво. Я считаю, что команда Юли сделала лучшее стадионное концертное шоу, которое случилось в нашей стране за последнее время», - сказал Рогов НСН.
Летом 2023 года Диана Арбенина дала на стадионе «Спартак» лучший, по ее мнению, концерт за 30-летнюю историю группы «Ночные снайперы». 7 июня 2025-го на фоне выхода нового альбома «BLOODYMARY» она решила повторить успех, выступив на том же самом стадионе. Однако аншлаг собрать не удалось, на это выступление пришло 24 тысячи зрителей.
Для музыкального критика Дениса Ступникова это стало неожиданностью. Тем не менее, он считает Арбенину главной рок-вумен страны.
«С одной стороны, этот альбом нетипичный, потому что не так уж много сольников у Дианы Арбениной. С другой стороны, она собрала в него самые мейнстримовые тенденции, тут и танцевальность, дневниковые записи, личный автобиографический подтекст, который она на этот раз решила не скрывать. Электроника работает на массовое восприятие этого альбома. Плюс была очень грамотная пиар-компания. Если говорить про женщин-рокерш, она единственная, ниша этой "стадионной, поющей рок-вумен" никем не занята, поэтому я не вижу препятствий к тому, чтобы люди на этот концерт пришли и был аншлаг», - прогнозировал эксперт.
По мнению Александра Рогова, есть и четвертая «королева стадионов».
«Я поддержу музыкальных экспертов, которые называют Zivert, Анну Асти и Диану Арбенину, однако это артистки разных амплуа. Диана Арбенина — это, в принципе, поп-рок, у нее достаточно аскетичный визуал концертов. Там работа идет на вокале, музыке и на харизме артистки. Я бы не сравнивал ее концерты, с шоу Zivert и Асти. Они все-таки поп-певицы, у которых помимо вокала и харизмы идет работа с очень серьезным и ярким развлекательным визуалом. Я еще добавил бы сюда Полину Гагарину, у которой в прошлом году был большой концерт в "Лужниках". Я был на концертах всех этих исполнительниц и считаю, что самое сильное шоу по всем международным параметрам сделала Zivert», - отметил стилист.
Владимир Зубицкий считает, что из большой четверки претендовать на «Лужники» пока может только Zivert.
«Шоу Zivert действительно было очень красивое и очень технологичное. Я думаю, что в следующем году она тоже может претендовать на "Лужники". Асти может собрать стадион, но не "Лужники". По Арбениной не могу сказать, почему она не собрала аншлаг. У Полины Гагариной уже был стадионный концерт в "Лужниках", здесь все зависит от ее новых песен. У любой популярной музыки должна быть история, новые песни, которые ротируются на радио, на музыкальных каналах и в интернете. Чем эти песни лучше, тем больше возможность собрать стадионы», - разъяснил он.
ДВУКРАТНЫЙ РОСТ И НОВЫЕ ИМЕНА
Представители ведущих корпораций, доминирующих на музыкальном рынке, подтвердили НСН рост интереса зрителей к стадионным концертам и опен-эйрам на открытом воздухе этим летом.
«Мы видим, что рост количества концертов, который наблюдался в первой половине года, не только сохранился, но и усилился летом — по нашим данным, в период с 1 июня по 20 августа 2025 года прошло на 16% концертов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий объем продаж на концерты, прошедшие в этот период, показал рост в деньгах более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми востребованными артистами (по объему продаж билетов на их концерты в деньгах) на "Яндекс Афише" стали Баста, Леонид Агутин, группа "Звери", американский рэпер Akon и Macan. Среди артисток лидируют Anna Asti, Диана Арбенина, американская певица Дженнифер Лопес с концертом в Ереване и Надежда Кадышева. Самые успешные стадионные шоу этим летом дали Баста, Леонид Агутин и группа "Звери", все они прошли на Большой спортивной арене "Лужники"», - сказал НСН директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
По данным этой компании, в десятку самых кассовых концертов лета также попали стадионник Агутина на «Газпром Арене» и выступления в Екатеринбурге Басты и группы «Ленинград».
Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик подтвердил НСН летний тренд на стадионники, и назвал в числе новых больших имен Ваню Дмитриенко.
«Стадионные концерты проходят в основном летом, так как стадионы с открытой крышей (большая арена ВТБ, футбольная арена ЦСКА, "Лукойл Арена" и "Лужники") полностью функционируют, как концертные площадки, с мая по сентябрь. Говоря о концертах на аренах и опейн-эйрах, действительно люди активнее покупают билеты на выступления любимых артистов. При этом растут и новые большие имена. Вот, например, Ваня Дмитриенко после впечатляющих успехов трех новых синглов "Вишневый", "Настоящая" и "Шелк", в которых его поп-рок перешел в более громкую и взрослую форму, в этом году заявил 7-тысячный VK Stadium, продал его за 2,5 месяца до концерта и перенес выступление на 12-тысячную арену "Мегаспорт"», - отметил Мудрик.
Со своей стороны, директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев указал НСН на Анну Асти, музыкантов на стыке жанров и популярность фолк-мотивов.
«Лето 2025 года оказалось особенно насыщенным живыми концертами. Зрители активно посещали стадионные шоу, включая выступления Басты а "Лужниках", Димы Билана на стадионе "Динамо", Дианы Арбениной на "Лукойл Арене", Zivert на "Динамо" и Анны Асти на "ВЭБ Арене" и "СКА Арене", где два её концерта собрали в сумме 50 тысяч человек. Формат опен-эйр и мероприятия на свежем воздухе пользовались большим спросом. На наших витринах больше всего билетов было продано на стадионные шоу Анны Асти, Macan, «Зверей», а также групп Zoloto и "Три дня дождя" на Summer Sound. Кроме этого, большие продажи зафиксированы у "Ленинграда", Леонида Агутина и Басты. Что касается трендов, мы наблюдаем спрос абсолютно на разные жанры. Например, сегодня интерес высок как к поп-исполнителям, рэперам, так и к рокерам, а также к музыкантам на стыке жанров, например, Zoloto. Россиянам также откликаются фолк-мотивы в творчестве современных артистов. Этим объясняется популярность, например, групп "Бонд с кнопкой" и Ay Yola», - разъяснил Алексеев.
