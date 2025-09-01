СВЕРХЦЕЛИ И РЕКОРДЫ

Московский стадион «Лужники» и «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге являются самыми большими концертными площадками страны, вмещая, соответственно 75 и 68 тысяч зрителей. Этим летом в «Лужниках» прошло пять концертов, два из которых дал в конце июня рэпер Баста. В конце июля солд-аут собрал Леонид Агутин, в середине июля – группа «Звери», а в конце августа - Егор Крид.

150 тысяч билетов, проданных Бастой на концерты в «Лужниках», восхитили главу корпорации PMI Евгения Финкельштейна.

«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта. У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - сказал Финкельштейн НСН.

Со своей стороны, лидер группы «Звери» Рома Зверь рассказал спецкору НСН, что полный 75-тысячник – это его мечта детства.

«Была такая история. Через год после образования группы мы собрали малую спортивную арену "Лужников", еще через год собрали "Олимпийский". После этого мы с Сашей Войтинским (экс-продюсер группы "Звери" - прим. НСН) поехали это отметить, заехали на Воробьевы горы, смотрим на большую арену "Лужников" и Саша говорит: вот здесь хорошо бы провести концерт. Я ответил: обязательно когда-нибудь. И вот пришло время. Сверхцель - это же очень просто. Если ты работаешь и делаешь что-то для этого, это обязательно сбудется, потому что ты прикладываешь усилия и очень этого хочешь. Важнее же путь, а не сама цель. Из этого пути и состоит вся жизнь. От того, что собрал "Лужники", удовольствия не очень много, удовольствие в том, что живешь, работаешь, а потом раз - и такой тебе подарок. Как говорит моя младшая дочь: папа, ты заслужил концерт!» - отметил музыкант.

Леонид Агутин помимо «Лужников» собрал в июле еще и аншлаг на «Газпром-Арене». В 2026 году на главном стадионе Москвы заявлены концерты Надежды Кадышевой, группы «Кино» и Сергея Жукова, пообещавшего НСН к 30-летию группы «Руки Вверх» дать в «Лужниках» первый в России концерт в формате «360 градусов», который может собрать около 100 тысяч зрителей. Кроме того, группа «Ленинград», не дававшая в столице стадионных концертов со времен отмены «Лужников» осенью 2023-го, заявила на лето 2026 года концерт на «Лукойл Арене».

Заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, привозивший в Москву звезд уровня Metallica и U2, назвал НСН тройку главных стадионных артистов на сегодняшний день и их потенциальных преемников.

«Я бы включил в ТОП-3 Басту, давшего два концерта в "Лужниках", "Руки Вверх" и Егора Крида, на стадионник которого все билеты были проданы задолго до концерта. Те артисты, которые собирали "Лужники", будут собирать и дальше. К ним добавилось "Золотое кольцо" - это рисковая история, но думаю, что они соберут. На "Кино" не факт, что будет аншлаг. Может быть, в следующем году на стадион перейдет и группа The Hatters, потому что она уже собирает дворцы спорта, и билеты продаются очень хорошо. Шнуров объявил концерт на "Лукойл Арене", и он ее соберет. По молодым артистам сказать сложно. Например, в прошлом году в Санкт-Петербурге Ваня Дмитриенко в небольшом клубе на небольшой площадке не собрал и тысячи человек, а в этом году у него в "Мегаспорте" битковый аншлаг. Поэтому сейчас сложно говорить, вообще все поменялось, но артистов достаточно», - отметил собеседник НСН.

В 2024 году группа «Руки Вверх» попала в Книгу рекордов России, собрав за три года на трех концертах в «Лужниках» 225 тысяч зрителей. В марте 2025-го «Руки Вверх» побили еще один рекорд, дав на московской «ВТБ Арене» пять концертов подряд, на которые пришли 65 тысяч зрителей.