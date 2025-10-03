Сергей Жуков назвал двойным вызовом мюзикл «Ты у меня одна»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН признался, что волнуется перед премьерой мюзикла «Ты у меня одна», в котором он дебютирует на театральной сцене

В середине октября в Губернском театре Сергея Безрукова состоится премьера военно-патриотического мюзикла «Ты у меня одна», автором, продюсером и композитором которого выступил Сергей Жуков, написавший для этой постановки 15 песен. Музыкант отметил, что этот мюзикл рождался шесть лет.