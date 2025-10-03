Сергей Жуков назвал двойным вызовом мюзикл «Ты у меня одна»

В основу спектакля легла песня «Мама», написанная шесть лет назад, сказал в эфире НСН Сергей Жуков, призвав не сравнивать его театральный дебют с концертами группы «Руки Вверх!».

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН признался, что волнуется перед премьерой мюзикла «Ты у меня одна», в котором он дебютирует на театральной сцене

В середине октября в Губернском театре Сергея Безрукова состоится премьера военно-патриотического мюзикла «Ты у меня одна», автором, продюсером и композитором которого выступил Сергей Жуков, написавший для этой постановки 15 песен. Музыкант отметил, что этот мюзикл рождался шесть лет.

«Шесть лет назад я написал первую песню "Мама", которая легла в основу спектакля. В течение этого времени я писал, откладывал, возвращался, а за последние полтора года, когда стало понятно, что спектаклю быть, я засел более конкретно. Мы записали все это с симфоническим оркестром, это большая профессиональная работа, интересная, хорошая, живая аранжировка. Поэтому это мне вдвойне вызов: и как композитору, и как продюсеру. Надеюсь, все будет очень красиво, трогательно и хорошо. Мне первый раз выходить на сцену в спектакле, поэтому я, конечно, переживаю. Концерт группы "Руки Вверх!" - это совсем другое», - сказал Жуков.

При этом он не стал раскрывать секрет, какие песни споет на сцене сам.

Режиссер мюзикла «Ты у меня одна» Нина Чусова ранее рассказала «Культурному гиду НСН», что это спектакль о войне, показанной глазами ребенка, являющийся при этом фэнтези.

ФОТО: пресс-служба Централ Партнершип
