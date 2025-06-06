«Аншлаговые рок-звезды»: Соберут ли полные стадионы Арбенина и Шнуров
Диана Арбенина сегодня единственная «стадионная рок-вумен», сказал в эфире НСН Денис Ступников, а Эдуард Ратников назвал фанатской армией Сергея Шнурова всю страну.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников и музыкальный критик Денис Ступников уверены, что Сергею Шнурову гарантированы аншлаги во время всероссийского турне, при этом их мнения по поводу интереса зрителей к «стадионнику» Дианы Арбениной разделились.
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина даст 7 июня концерт на московском стадионе «Лукойл Арена». При этом ее фанатов несколько удивило электронное звучание нового альбома «Bloody Mary», который Арбенина назвала экспериментом. Ступников считает, что ей по силам повторить аншлаг, собранный на этом же стадионе в летом 2023 года.
«С одной стороны, этот альбом нетипичный, потому что не так уж много сольников у Дианы Арбениной. С другой стороны, она собрала в него самые мейнстримовые тенденции, тут и танцевальность, дневниковые записи, личный автобиографический подтекст, который она на этот раз решила не скрывать. Электроника работает на массовое восприятие этого альбома. Плюс была очень грамотная пиар-компания. Все это, безусловно, привлекало внимание к ее концерту, да и не так уж много стадионных концертов рок-звезд проходит сейчас в России. А если говорить про женщин-рокерш, она единственная, ниша этой "стадионной, поющей рок-вумен" никем не занята, поэтому я не вижу препятствий к тому, чтобы люди на этот концерт пришли. Думаю, надо ждать аншлаг», - сказал Ступников.
Со своей стороны, Эдуард Ратников считает, что Арбениной по силам собрать только полстадиона.
«Я думаю, что она продаст не более 20-25 тысяч билетов, а стадион "Спартак" - это 50 тысяч билетов. Это хороший артист, устойчивый по популярности, но продать более 20 тысяч билетов ей будет непросто. При этом нельзя сказать, что эти цифры обеспечат ее постоянные фанаты. На сегодняшний день фанаты творчества разных артистов - это все более редкое явление. Есть, конечно же, актив поклонников, думаю, у Арбениной это 5-10 тысяч человек. А остальной народ - это просто люди, которые могут пойти на концерт, имея сбережения и свободное время», - пояснил Ратников.
При этом по его мнению, армия фанатов Сергея Шнурова – это вся Россия.
«Фанаты Шнурова – это вся страна, потому что матершина плюс наш бесшабашный русский юмор - его любит очень широкая аудитория. Кроме того, в стране нет большого выбора. Я думаю, что Шнуров и группа "Ленинград" имеют более 80% гарантии проданных билетов на летние стадионные туры. Этот артист все еще хайповый, несмотря на то, что мы несколько лет его не слышали и не видели толком ни по телевизору, нигде. Если брать страну в целом – это гарантированный успех», - разъяснил Ратников.
Денис Ступников добавил, что и Шнуров, и Арбенина входят в число артистов, способных собирать сегодня аншлаги вне зависимости от своих музыкальных экспериментов.
«Такие исполнители у нас были изначально, вспомним золотые времена русского рока, начало 2000-х годов, когда многие группы собирали стадионы: и "Чайф", и "Король и Шут" на тот момент собирал "Олимпийский", и чуть ли не "Uma2rman". Потом у нас были пандемия и спецоперация, которые эту индустрию немножечко подкосили. Но сейчас индустрия вновь поднимает голову. Звезды, которые имеют стадионный потенциал, их действительно начинают собирать. И Диана Арбенина, и Сергей Шнуров, конечно, будут собирать большие залы, включая стадионы», - заключил собеседник НСН.
При этом Ступников подтвердил, что сегодня «у нас в музыке есть определенное безрыбье».
Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров в рамках начавшегося в конце мая концертного тура по стране дал сразу три подряд концерта в Новосибирске, а в ряде других городов планируются двойные концерты, отмечает «Радиоточка НСН».
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