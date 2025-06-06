Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников и музыкальный критик Денис Ступников уверены, что Сергею Шнурову гарантированы аншлаги во время всероссийского турне, при этом их мнения по поводу интереса зрителей к «стадионнику» Дианы Арбениной разделились.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина даст 7 июня концерт на московском стадионе «Лукойл Арена». При этом ее фанатов несколько удивило электронное звучание нового альбома «Bloody Mary», который Арбенина назвала экспериментом. Ступников считает, что ей по силам повторить аншлаг, собранный на этом же стадионе в летом 2023 года.