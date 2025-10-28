На Сахалине произошло аварийное отключение электричества
Аварийное отключение электроснабжения произошло в ряде районов Сахалинской области утром 28 октября. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
«На объектах энергетики для координации работ по установлению причин внештатной ситуации и восстановлению электроснабжения работает заместитель председателя правительства Алексей Римша... Объекты генерации работают исправно. Ведется осмотр объектов электросетевого хозяйства», - написал губернатор в Telegram-канале.
Позднее Лимаренко сообщил, что авария произошла из-за обрыва грозотроса на соединяющей ключевые подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» линии электропередач. Он упал на провода, в результате автоматически сработали защиты и произошло разъединение энергосистемы.
По данным правительства Сахалинской области, специалисты восстановили электроснабжение в южных и центральных районах региона в полном объеме. Сейчас ведутся расследование причин обрыва грозотроса и плановые работы по мониторингу оборудования, чтобы в будущем не допустить подобных ЧП.
Ранее в Иркутской области ряд населенных пунктов остались без электричества на фоне сильного снегопада, пишет 360.ru.
