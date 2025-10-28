В ЕС заявили, что Киев сможет получить кредит за счет российских активов
Украина сможет получить кредит от Европы за счет замороженных активов России, это вопрос времени. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.
Ранее европейские страны на саммите не смогли договориться об использовании российских активов на нужды Киева.
«Вопрос не в том, будет ли он [кредит] предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен», - отметил источник Politico.
В свою очередь, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в беседе с изданием поделился, что ожидает прогресса по вопросу финансовой поддержки Украины на следующем заседании Евросовета. Мероприятие запланировано на 18 декабря.
Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал грабежом изъятие российских активов Европой и призвал изъять имущество у инициаторов таких решений, пишет 360.ru.
