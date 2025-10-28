Ждем сертификации: Когда импортозамещенные МС-21 долетят до авиакомпаний
Второй импортозамещенный самолет МС-21 завершил полет, однако сроки серийного производства лайнера снова сдвигаются. Когда ждать МС-21 в летном парке российских перевозчиков — в материале НСН.
На аэродроме Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (ОАК «Ростех») состоялся полет очередного импортозамещенного экземпляра среднемагистрального лайнера МС-21, рассказали НСН в «Ростехе».
Основной задачей вылета стала проверка функционирования российских систем и двигателей ПД-14. Этот самолет — второй в серии импортозамещенных машин, совершивших полет. Напомним, впервые опытный образец самолета МС-21 с новыми отечественными системами и агрегатами поднялся в небо в апреле этого года. Тогда МС-21 провел 1 час 15 минут в воздухе, он достиг высоты 3 000 метров и скорости 580 километров в час.
Второй импортозамещенный экземпляр лайнера будет также включен в программу сертификационных испытаний совместно с первым опытным МС-21.
Испытательный полет выполнил экипаж, в который вошли летчики-испытатели Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также ведущие инженеры по летным испытаниям — бортовые операторы Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Продолжительность полета составила около часа. Самолет развил скорость до 500 км/ч и поднялся на высоту до 3500 м. По словам командира экипажа Андрея Воропаева, полетное задание было выполнено в полном объеме, а все отечественные системы функционировали в штатном режиме.
В цехе окончательной сборки самолета ранее была проведена замена импортных комплектующих на отечественные аналоги. В рамках модернизации были обновлены: органы управления в кабине, приводы системы управления, механизм перемещения механизации крыла, устройство перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора и обработки полетной информации, включая ее контроль и регистрацию), система торможения колес, маршевые и вспомогательные силовые установки, топливная система, а также колесные узлы, шины и другое.
КЛЮЧЕВОЙ ПРОЕКТ: ЦЕЛЬ ИЛИ УТОПИЯ?
К слову, МС-21 по праву можно назвать ключевым проектом российского гражданского авиастроения, направленным на снижение зависимости от импортных самолетов, обновление парка воздушных судов и выход на мировой рынок с конкурентоспособным продуктом. Отличительными особенностями «Магистрального самолет XXI века» являются самый широкий фюзеляж среди узкофюзеляжных самолетов (4,06 м), крыло из полимерных композитов, а также авиадвигатель российского производства ПД-14.
ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Как отмечают в «Ростехе», в мире существует всего четыре государства, способные по полному циклу создавать современные турбовентиляторные двигатели: Россия, США, Великобритания и Франция. Российский «Перспективный Двигатель с тягой 14 тонн» создан с применением 16 критических технологий, включая изготовление широкохордных пустотелых титановых лопаток, высокотемпературные турбины и малоэмиссионную камеру сгорания из интерметаллидного сплава.
Авиакомпании и госкорпорации уже активно выступают за полный отказ от иностранных лайнеров. Импортозамещение в авиастроении, безусловно, — масштабный проект, объединяющий науку, промышленность и господдержку. Однако не все так так просто. Необходимо ускорение сертификации новых систем, наращивание объемов производства. Помимо этого, российским разработкам предстоит выдержать конкуренцию с мировыми производителями.
Не стоит и полностью исключать возможность возвращения иностранных производителей на российский рынок, что уже вызывает тревогу у ряда компаний. Так, национальный перевозчик «Аэрофлот» уже выступил с предложением обязать авиакомпании закупать отечественные самолеты, если те получат доступ к иностранным лайнерам. Количество обязательных к покупке самолетов и других деталей нужно просчитать, но мера необходима: она обеспечит возврат инвестиций государства в самолетостроение и ускоренное лечение «детских болезней» новых самолетов, заявил в интервью изданию «Коммерсантъ» гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский. Вместе с тем в госкорпорации «Ростех» призвали добиться того, чтобы российский авиапарк на 100% состоял из отечественных самолетов.
Не все согласны с такими амбициозными планами. Гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев, например, заявлял НСН, что сегодня российские авиаперевозчики не могут закупать новые отечественные самолеты, поскольку их попросту нет — лайнеры МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями пока не налетали нужное количество часов и ожидают сертификации.
«Примерно 50% отечественного авиапарка сегодня составляют российские самолеты. Лидирует по этому показателю “Аэрофлот” с лайнерами Superjet. Но новых отечественных самолетов сейчас нет, закупать нечего. Облет МС-21 и SSJ New с отечественными двигателями идет в сертификации, а больше ничего нет. Прежде чем получить сертификат летной годности, самолет должен налетать определенное количество часов без поломок и отказов. Даже Ил-114 и Ту-204 практически нет. Мы решили, что никаких импортных запчастей и комплектующих в наших самолетах быть не должно, — сегодня ни одного такого самолета нет. Поэтому пока требование закупать отечественные самолеты невыполнимо, и странно слышать его от специалиста в этой области», — сказал Горбачев.
Бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в беседе с НСН также подтвердил, что российский авиапром не способен обеспечить перевозчиков самолетами, потому что на данный момент не производится ни одного МС-21 или «Суперджета», который можно передать авиакомпаниям. А самолеты «Байкал» дороже импортных аналогов и экономически невыгодны ни для одного перевозчика.
«Окончание сертификации МС-21, которая планировалась на декабрь 2026-го года, перенесли. То есть поставки раньше 2027-го года явно не начнутся, а возможно, будет опять перенос этих поставок, поскольку на данный момент еще не разрешены ключевые моменты в виде импортозамещения пяти электронных систем на борту. Работу по импортозамещению этих систем ведет "Ростех", но пока она не завершена. Говорить о том, что успеют в срок, преждевременно. А главный затык: компания "Пермские моторы" сейчас находится под тяжелым давлением и не производит двигатели ПД-8 для "Суперджетов" и ПД-14 для МС-21. Пока непонятно, будет ли разрешена эта проблема в ближайшие годы. После сертификации их еще нужно произвести. Даже в лучшие годы больше 20 в год "Суперджетов" не производили, а потребность рынка составляет 400 самолетов», — сказал авиаэксперт.
В начале сентября импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, напоминает 360.ru. По данным «Ростеха», собранная по серийным технологиям машина провела в воздухе около часа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Сахалине произошло аварийное отключение электричества
- В ЕС заявили, что Киев сможет получить кредит за счет российских активов
- Ждем сертификации: Когда импортозамещенные МС-21 долетят до авиакомпаний
- «Лужа» мечты: Как Жуков с Бастой переписали стадионные рекорды
- В Туве 10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
- СМИ: Без выплаты в $1 трлн Илон Маск может уйти из Tesla
- За ночь над Россией сбили 17 украинских беспилотников
- Столтенберг рассказал, как в 2022 году отказал «умолявшему» о помощи Зеленскому
- Япония и США подписали соглашение о золотой эре альянса стран
- Второй импортозамещенный самолет МС-21 поднялся в небо в Иркутске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru