Основной задачей вылета стала проверка функционирования российских систем и двигателей ПД-14. Этот самолет — второй в серии импортозамещенных машин, совершивших полет. Напомним, впервые опытный образец самолета МС-21 с новыми отечественными системами и агрегатами поднялся в небо в апреле этого года. Тогда МС-21 провел 1 час 15 минут в воздухе, он достиг высоты 3 000 метров и скорости 580 километров в час.

Второй импортозамещенный экземпляр лайнера будет также включен в программу сертификационных испытаний совместно с первым опытным МС-21.

Испытательный полет выполнил экипаж, в который вошли летчики-испытатели Андрей Воропаев и Олег Мутовин, а также ведущие инженеры по летным испытаниям — бортовые операторы Антон Кузнецов и Григорий Кудряшов. Продолжительность полета составила около часа. Самолет развил скорость до 500 км/ч и поднялся на высоту до 3500 м. По словам командира экипажа Андрея Воропаева, полетное задание было выполнено в полном объеме, а все отечественные системы функционировали в штатном режиме.

В цехе окончательной сборки самолета ранее была проведена замена импортных комплектующих на отечественные аналоги. В рамках модернизации были обновлены: органы управления в кабине, приводы системы управления, механизм перемещения механизации крыла, устройство перестановки стабилизатора, комплекс бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), система кондиционирования воздуха, интегрированная система сбора и обработки полетной информации, включая ее контроль и регистрацию), система торможения колес, маршевые и вспомогательные силовые установки, топливная система, а также колесные узлы, шины и другое.

