«Инцидент исчерпан»: Шнуров вернул 140 млн рублей организаторам концерта в «Лужниках»
Организаторы не состоявшихся концертов «Ленинграда» готовы в будущем сотрудничать с Сергеем Шнуровым и считают судебный процесс недоразумением, сказал в эфире НСН Евгений Финкельштейн.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вернул организатором его не состоявшихся концертов в «Лужниках» и на «Газпром Арене» полученные авансом 140 млн рублей, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
«Деньги все получены, так же, как и проценты по этим деньгам. Если говорить коротко, Шнур проиграл во всех инстанциях. То, что он брал аванс 140 миллионов, – деньги вернули. Мы считаем, что инцидент исчерпан. Мы с удовольствием в будущем готовы сотрудничать с Сергеем и, соответственно, считаем, что это все было недоразумением», - сказал Финкельштейн.
По его словам, 9-й арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, ранее поддержавшего Шнурова, просившего выплатить ему еще и остаток аванса за концерт в Москве в размере 50 млн рублей и около 10 млн рублей неустойки.
«Я уже говорил, что это было странное решение. Соответственно, сейчас апелляция его отменила. Может быть, они будут в Конституционный суд подавать, но, честно говоря, не вижу смысла. Все ждали кассацию, и кассация отменила предыдущее решение, приняв нашу сторону», - добавил собеседник НСН.
В рамках еще двух процессов суд ранее обязал лидера «Ленинграда» вернуть полученные 90 млн рублей аванса за концерт в Москве и 50 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге, однако представители музыканта пытались обжаловать эти решения.
Концерт группы Сергея Шнурова в «Лужниках» должен был состояться 16 сентября 2023 года, однако за несколько дней до этой даты стало известно, что выступления не будет. Организаторы концерта, компания «Артлайф», объяснили, что не получили согласование от столичных властей.
После этого начался судебный процесс между организаторами и музыкантом, в ходе которого выяснилось, что полный гонорар за выступление «Ленинграда» в Москве должен был составить 140 млн рублей. Также стало известно, что не удалось согласовать и концерт Шнурова на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, намеченный на октябрь 2023 года, гонорар за который должен был составить 100 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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