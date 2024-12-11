«Инцидент исчерпан»: Шнуров вернул 140 млн рублей организаторам концерта в «Лужниках»

По его словам, 9-й арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы, ранее поддержавшего Шнурова, просившего выплатить ему еще и остаток аванса за концерт в Москве в размере 50 млн рублей и около 10 млн рублей неустойки.

«Я уже говорил, что это было странное решение. Соответственно, сейчас апелляция его отменила. Может быть, они будут в Конституционный суд подавать, но, честно говоря, не вижу смысла. Все ждали кассацию, и кассация отменила предыдущее решение, приняв нашу сторону», - добавил собеседник НСН.

В рамках еще двух процессов суд ранее обязал лидера «Ленинграда» вернуть полученные 90 млн рублей аванса за концерт в Москве и 50 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге, однако представители музыканта пытались обжаловать эти решения.

Концерт группы Сергея Шнурова в «Лужниках» должен был состояться 16 сентября 2023 года, однако за несколько дней до этой даты стало известно, что выступления не будет. Организаторы концерта, компания «Артлайф», объяснили, что не получили согласование от столичных властей.

После этого начался судебный процесс между организаторами и музыкантом, в ходе которого выяснилось, что полный гонорар за выступление «Ленинграда» в Москве должен был составить 140 млн рублей. Также стало известно, что не удалось согласовать и концерт Шнурова на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, намеченный на октябрь 2023 года, гонорар за который должен был составить 100 млн рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

