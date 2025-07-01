Баста против Жукова: Названы главные стадионные артисты 2025 года
Баста собрал 150 тысяч зрителей в «Лужниках», Сергей Жуков – 60 тысяч на «ВТБ Арене», а Анна Асти - 50 тысяч в двух столицах, при этом стадионник Антона Беляева затмил концерт Дианы Арбениной.
Первая половина 2025 года ознаменовалась новыми стадионными рекордами российских артистов. Рэпер Баста в конце июня два раза подряд собрал «Лужники», Сергей Жуков с группой «Руки Вверх!» дал пять подряд концертов на московской «ВТБ Арене», а Сергей Шнуров трижды подряд собрал «Сибирь-Арену» в Новосибирске.
Эксперты индустрии назвали НСН самых востребованных артистов года, а также указали на самые перспективные рок-группы новой волны.
БАСТА ПРОТИВ ЖУКОВА: НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Рэпер Баста 27 и 28 июня дал два подряд концерта в «Лужниках», продав на них 150 тысяч билетов. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил НСН, в чем феномен этого артиста.
«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта - это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - отметил Финкельштейн.
Предыдущий рекорд «Лужников» установил Сергей Жуков, собравший там на трех концертах за три года (в 2022, 2023 и 2024 годах) 225 тысяч зрителей. Ну а в 2025-м лидер группы «Руки Вверх» замахнулся на другой рекорд, собрав 65 тысяч зрителей за пять мартовских концертов на «ВТБ Арене» (в ее закрытом варианте).
«Какие эмоции? Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. Можно было бы еще дальше продолжать, но, во-первых, наверное, столько здоровья нет подряд выступать, а во-вторых, уже и дат не было. В следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки Вверх!", впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей», - рассказал Сергей Жуков НСН.
КОРОЛЕВЫ СТАДИОНОВ: АСТИ, АРБЕНИНА ИЛИ ЗИВЕРТ?
В компании МТС Live назвали главными концертами первого полугодия солдаут Анны Асти, собравшей 30 тысяч зрителей на московской «ВЭБ Арене», а также выступление Дианы Арбениной на спартаковской «Лукойл Арене» (24 тысяч зрителей).
В ТОП московских концертов, по версии этой компании, также вошли выступления группы Zoloto на «ВТБ Арене» и 15 тысяч зрителей, которые собрали «Три дня дождя» на «ЦСКА Арене». В Санкт-Петербурге лидером оказалась Анна Асти с 20-тысячным солдаутом на «СКА Арене». В регионах в пятерке самых востребованных оказались сразу три концерта «Зверей» (в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре).
При этом заслуженный работник культуры РФ Владимир Зубицкий, ранее привозивший в Москву группы Metallica и U2, назвал главными артистами первого полугодия Диму Билана, Zivert и лидера группы Therr Maitz Антона Беляева, давшего 31 мая с шоу LAB самый большой концерт в своей истории на открытой «ВТБ Арене».
«Я считаю, что в этом полугодии один из главных артистов – это Дима Билан, который собрал на «ВТБ Арене» аншлаговый контент на 35 тысяч зрителей с шикарной программой и потрясающей постановкой. Я считаю, что Дима очень большой артист. "Руки Вверх!" уже больше 25 лет собирают зрителей разных поколений. Еще один большой артист – это Антон Беляев. Кто бы мог представить пару лет назад, что проект LAB будет на стадионе, а сейчас они собрали 35 тысяч зрителей. Открытием для меня стал "Кишлак", который прилично собрал на "ЦСКА". Это очень своеобразная панк-группа, про которую я год назад даже не слышал. Я думал, что они ничего не соберут, а они собрали почти целый открытый стадион. "Комната культуры" - это открытие прошлого года, но очень серьезные артисты. Я думаю, что сейчас они перейдут с трех-пятитысячной аудитории на десятитысячную, а через годик-полтора будут собирать стадионы. Главный артист первой половины 2025 года для меня – Дима Билан, а из артисток – это, скорее, не Арбенина или Асти, а Zivert, у которой летом будет аншлаговый концерт (на "ВТБ Арене" - прим. НСН)», - отметил Зубицкий.
НОВЫЙ «ВЗРЫВ» И РЕНЕССАНС ШНУРОВА
Со своей стороны, основатель фестиваля «Дикая Мята» Андрей Клюкин указал НСН на взрывной рост популярности артистов всех жанров в первой половине 2025-го.
«Прямо сейчас происходит невероятный взрыв российской музыки по всем направлениям, все артисты растут. Группы, для которые еще вчера пределом мечтаний была тысяча зрителей, сейчас на раз-два-три собирают от 5 до 10 тысяч человек. Мы видим, что группа "Дайте танк(!)" собирает три "VK Stadium" подряд, "Zолото" может прекрасно собирать "ВТБ Арену". Больших групп сейчас стало намного больше, чем пять лет или даже год назад. Те, кого мы открывали два-три года назад, сейчас набрали обороты. В числе главных открытий для широких масс зрителей стали TMNV, "Бонд с кнопкой", Drummatix. Если же говорить о том, что происходит прямо сейчас, для меня открытия этого года помимо перечисленных выше групп, это "Синдром главного героя", Melekess, Uncle Pecos, "Дедовский свитер". Потрясением для меня стала джазовая программа группы The OM, меня пробрало прямо до костей, и я понимал, что этот концерт - одно из главных событий в моей жизни. Если взять тяжелую музыку, в этом году появились артисты просто невероятного уровня. В первую очередь, это Manapart, Inna Syberia, "Остыл", "ХОХМА" и CARDIO KILLER, сбирающие большую аудиторию», - указал Клюкин.
Еще одним ярким событием первой половины 2025 года стал первый за несколько лет большой концертный тур по России группы «Ленинград» и Сергея Шнурова, в рамках которого музыканты уже дали три подряд концерта на 12-тысячной «Сибирь-Арене» в Новосибирске и два подряд на 7-тысячной «Фетисов Арене» во Владивостоке.
Во второй половине 2025 года на главной арене «Лужников» запланированы концерты Леонида Агутина, группы «Звери» и Егора Крида, летом 2026 года там выступят Надежда Кадышева и группа «Руки Вверх!». На вмещающей 68 тысяч зрителей «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 28 июня дал аншлаговый концерт Леонид Агутин, в октябре там выступят Егор Крид и «Руки Вверх!», в декабре - Баста.
Эксперты индустрии, подводя специально для НСН музыкальные итоги 2024 года, включили в число самых востребованных артистов Басту, Леонида Агутина, группы «Звери» и «Руки Вверх!», а абсолютным чемпионом назвали группу Юрия Музыченко «The Hatters».
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