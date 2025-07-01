БАСТА ПРОТИВ ЖУКОВА: НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Рэпер Баста 27 и 28 июня дал два подряд концерта в «Лужниках», продав на них 150 тысяч билетов. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил НСН, в чем феномен этого артиста.

«Баста - это артист номер один. Если держать цены, можно было бы продать и три концерта, так что два концерта - это абсолютно выверенная стратегия "Газгольдера". У нас есть очень крепкие артисты, но дело в том, что Вася - это все-таки народный герой. Здесь решает не билетная стратегия, а имя. У нас многие артисты хотят сделать стадион, но не всегда это получается», - отметил Финкельштейн.

Предыдущий рекорд «Лужников» установил Сергей Жуков, собравший там на трех концертах за три года (в 2022, 2023 и 2024 годах) 225 тысяч зрителей. Ну а в 2025-м лидер группы «Руки Вверх» замахнулся на другой рекорд, собрав 65 тысяч зрителей за пять мартовских концертов на «ВТБ Арене» (в ее закрытом варианте).

«Какие эмоции? Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. Можно было бы еще дальше продолжать, но, во-первых, наверное, столько здоровья нет подряд выступать, а во-вторых, уже и дат не было. В следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки Вверх!", впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей», - рассказал Сергей Жуков НСН.

КОРОЛЕВЫ СТАДИОНОВ: АСТИ, АРБЕНИНА ИЛИ ЗИВЕРТ?

В компании МТС Live назвали главными концертами первого полугодия солдаут Анны Асти, собравшей 30 тысяч зрителей на московской «ВЭБ Арене», а также выступление Дианы Арбениной на спартаковской «Лукойл Арене» (24 тысяч зрителей).

В ТОП московских концертов, по версии этой компании, также вошли выступления группы Zoloto на «ВТБ Арене» и 15 тысяч зрителей, которые собрали «Три дня дождя» на «ЦСКА Арене». В Санкт-Петербурге лидером оказалась Анна Асти с 20-тысячным солдаутом на «СКА Арене». В регионах в пятерке самых востребованных оказались сразу три концерта «Зверей» (в Казани, Екатеринбурге и Краснодаре).