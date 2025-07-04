Группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой», рассказали НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев.

Эксперты индустрии ранее назвали НСН главных стадионных артистов первого полугодия, в числе которых оказались Баста, «Руки Вверх!», Анна Асти, Диана Арбенина и Антон Беляев с шоу LAB. Однако в стримингах, ставших катализатором интересов молодежи, другие герои.