Ay Yola и «Бонд с кнопкой»: Стриминги назвали королей и фрешменов 2025 года
«Бонд с кнопкой» шел к успеху восемь лет, однако пока остается в тени «Комнаты культуры», Ay Yola «пересидела» в чартах «Сигма Боя», а Баста шумит и в стримингах, и на стадионах, сказали в эфире НСН эксперты индустрии.
Группа «Комната культуры» остается лидером новой волны рок-музыки в стримингах, при этом главными открытиями первой половины 2025 года стали Ay Yola и «Бонд с кнопкой», рассказали НСН главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин и руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев.
Эксперты индустрии ранее назвали НСН главных стадионных артистов первого полугодия, в числе которых оказались Баста, «Руки Вверх!», Анна Асти, Диана Арбенина и Антон Беляев с шоу LAB. Однако в стримингах, ставших катализатором интересов молодежи, другие герои.
Главный редактор VK Музыки Сергей Мудрик назвал НСН «условных рокеров», наиболее востребованных в этом сервисе в 2005 году.
«В сегменте гитарной музыки с отрывом лидирует Женя Трофимов и группа «Комната Культуры». Сегмент "условно" рок-музыки среди самых популярных артистов представлен довольно скромно на фоне поп-музыки и хип-хопа. Кроме Жени Трофимова в топах держится Xolidayboy и "Три дня дождя". Вечно востребованными остаются "Кино", "Король и Шут" и "Сектор Газа". Ждем роста до самых верхних позиций группы "Бонд с кнопкой", внезапно покорившей чарт песней "Кухни", их мы и назовем главными "фрешменами" полугодия в жанре рок», - отметил Мудрик.
По его словам, в топе популярности у молодежи остается и Баста. Кроме того, в чартах до сих пор держится на высоких позициях трек «Homay» группы Ay Yola, а вот гремевший весной по всему миру хит «Сигма Бой» ушел с вершин топа.
«Уже продолжительное время пул самых востребованных артистов сервиса остается стабильным. Среди них Баста, Macan, Jakone, A.V.G, Anns Asti, Гио Пика, Miyagi & Эндшпиль. Успех трека "Худи" сильно усилил позиции Niletto, Джигана и Artik & Asti. Сразу несколько успешных треков вывели в топ певицу Mona. Что касается фрешмэнов, однозначно по числу популярных треков это Icegergert (рэпер из Санкт-Петербурга Георгий Гергерт - прим. НСН), который был даже награжден нами за самый стремительный взлет в сервисе. Если говорить про "Homay" и "Сигма Бой", в чарте VK Музыки оба эти трека показали себя ярко и держались даже больше времени, чем в мировых топах. Ay Yola до сих пор на заметных позициях. Судя по этим фактам, устойчивый интерес к этим хитам у наших слушателей даже сильнее, чем у зарубежных», - указал главред VK Музыки.
Со своей стороны, директор по финансам и стратегическому развитию МТС Live Дмитрий Зорихин назвал главными фрешменами первой половины 2025 года группу Ay Yola.
«Открытие первого полугодия – это башкирская группа Ay Yola, занимающая лидерские позиции в чартах с треком «Homay». Фрешменами можно назвать MZLFF, CMH, CUPSIZE – видим большой интерес к этим группам. Также отмечу сильную молодую группу TRITIA. На открытии площадки МТС Live Лето Ay Yola выступила вместе в другими этно-группами: ielele, Settlers, nttrl. По-прежнему популярно хип-хоп направление: в топе продаж OG BUDDA, Mayot. В числе уже состоявшихся успешных артистов, которые вошли в число хедлайнеров нашей летней площадки в "Лужниках", также группы 25/17, «Браво», а также LAB с Антоном Беляевым», - отметил Зорихин.
Вместе с тем, в пресс-службе МТС Лейбла рассказали НСН, на каких музыкантов делают ставку.
«Артисты лейбла, на которых всегда делаем ставку: nttrl, "внимание брусника!", Лилая, Ульяна Мамушкина, Settlers, «Элли на маковом поле», Matanya (фолк-певица Татьяна Качурина – прим. НСН). Наш лейбл в прошлом году выпустил альбом Леонида Агутина, мы выпускаем всю музыку фолк-триумфаторов этого года группы Ay Yola и, безусловно, делаем ставку на их грядущий альбом. Мы издаем мировых эмбиент-звёзд: flwsh и dxstroyed и на них конечно же тоже делаем очень большую ставку, т.к. эту музыку сейчас слушают сотни миллионов слушателей по всему миру. Рок-артисты, которые выпускаются на МТС Лейбле: Маша и Медведи, Jane Air, "Сруб", Raev, Каштан, "Худшая ошибка", "Грязная работа" и другие», - сообщил собеседник агентства.
Руководитель редакции музыкального сервиса «Звук» Александр Плетнев согласился с коллегами в отношении взлета групп Ay Yola и «Бонд с кнопкой», указав также на инди-группу «Тима ищет свет».
«Главное открытие этого года — группа Ay Yola. Их трек "Homay" покорил не только соцсети, но и попал в российские и международные чарты. А вокалистка группы Адель уже вошла в список самых перспективных молодых россиян по версии Forbes. Разве это не яркий старт года? Кстати, соцсети продолжают играть ключевую роль в музыкальной индустрии — они либо открывают новых артистов, либо дают вторую жизнь уже вышедшим трекам. Так, группа из Нефтекамска "Бонд с кнопкой" создаёт музыку уже восемь лет, но именно трек "Кухни" впервые вывел их в топ-чарты — настоящее открытие 2025 года. Сюда же можно отнести и инди-группу "Тима ищет свет". Их трек "Волна", выпущенный несколько лет назад, стал хитом благодаря соцсетям», - объяснил Плетнев.
При этом он отметил, что рок-музыка остается в числе популярных жанров сервиса, и назвал имена самых перспективных артистов.
«Что касается рока, то в "Звуке" этот жанр стабильно входит в ТОП-5 самых популярных. Да, он не всегда оказывается на первых местах чартов, но у него есть довольно широкая аудитория. Среди самых ярких фрешменов я бы выделил Рушану, Андрея Катикова, Baby Cute, A$THMA BOYS и hehehe. Уверен, что в ближайшее время об этих именах будут говорить ещё чаще. У нас есть плейлисты для перспективных артистов, где мы регулярно поддерживаем новые имена и следим за их творчеством», - заключил собеседник НСН.
Подводя музыкальные итоги 2024 года, эксперты индустрии говорили НСН, что самым популярным артистом в стримингах стал рэпер Macan, а группа «Комната культуры» совершила рок-прорыв.
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