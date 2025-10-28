Набиуллина: Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год

Цикл снижения ключевой ставки захватит 2026 год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», - отметила председатель регулятора.

На минувшей неделе Центробанк понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, она составила 16,5% годовых. Регулятор принял решение о снижении этого показателя уже в четвертый раз, пишет «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
