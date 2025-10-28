Набиуллина: Цикл снижения ключевой ставки захватит весь 2026 год
28 октября 202509:35
Цикл снижения ключевой ставки захватит 2026 год. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.
«По нашему прогнозу, цикл снижения ключевой ставки захватит весь следующий год», - отметила председатель регулятора.
На минувшей неделе Центробанк понизил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, она составила 16,5% годовых. Регулятор принял решение о снижении этого показателя уже в четвертый раз, пишет «Свободная пресса».
