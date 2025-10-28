В Алма-Ате предотвратили планировавшийся пятью иностранцами теракт

Планировавшийся пятью иностранными гражданами теракт предотвращен в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба комитета Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как отметили в ведомстве, преступление предотвратили в сентябре текущего года на стадии приготовления, пишет RT. Пять причастных к теракту иностранцев арестованы.

«Ведется следствие», - указали в КНБ.

В комитете также рассказали, что в сентябре и октябре в рамках уголовных дел были арестованы восемь граждан Казахстана по подозрению в пропаганде терроризма.

Ранее ФСБ России предотвратила теракт в здании администрации муниципального округа в Георгиевске, был задержан местный житель 2000 года рождения, напоминает «Свободная пресса».

