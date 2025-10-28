Генконсульство РФ на Бали заработает в полном объеме через два-три года

Генеральное консульство РФ на Бали начнет работать в полном объеме через два-три года. Об этом заявил российский посол в Индонезии Сергей Толченов.

Как отметил дипломат, работники генконсульства находятся в Денпасаре с начала года, но пока у них нет офиса или служебных помещений для приема посетителей и консульской работы. Диппредставительство функционирует в ограниченном объеме.

«Какую-то посильную помощь нашим гражданам сотрудники генконсульства тем не менее оказывают, выезжают, когда происходят какие-то происшествия, которые... неизбежно случаются в местах, где много российских туристов», - рассказал Толченов в интервью ТАСС.

По словам дипломата, на то, чтобы генконсульство заработало в полном объеме, может уйти до трех лет. Как отметил Толченов, пока даже не подобрано здание, но российская сторона старается как можно быстрее запустить диппредставительство в полном объеме. Благодаря этому облегчится работа консульского отдела посольства РФ в Джакарте.

Ранее стало известно, что в египетском Шарм-эш-Шейхе начнет работу генконсульство России.

