Убийца экс-премьера Японии Абэ признал вину
Бывший военный моряк Тэцуя Ямагами признал вину в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Kyodo.
Суд над Ямагами начался в префектуре Нара. На первом слушании фигурант признался в умышленном убийстве. Ожидается, что вердикт по делу вынесут 21 января следующего года.
В июле 2022 года Ямагами выстрелил в Абэ, выступавшего на предвыборном митинге в городе Нара, из самодельного двуствольного оружия. Злоумышленника задержала охрана политика, пишет «Свободная пресса». Стрелявший заявлял на допросах, что убил экс-премьера, будучи уверенным в его связях с расформированной религиозной организацией «Церковь объединения». Мать бывшего моряка была фанатичной сторонницей структуры и пожертвовала ей почти все свое состояние.
