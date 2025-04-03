«Zivert, LAB и муравьи»: Антон Беляев о рекордном концерте и секретах Therr Maitz
Московский концерт на 30-тысячном стадионе станет выдающимся событием в жизни группы, сказал в эфире НСН Антон Беляев, похвалив Бена Стиллера за сериал «Разделение» и вспомнив Кафку с «легендарными муравьями».
Музыка: Стадионник и муравьи
Лидер группы Therr Maitz, автор и ведущий шоу LAB Антон Беляев в интервью НСН рассказал о грядущем стадионном концерте в Москве, раскрыл секрет названия его коллектива и указал на сериал, ставший арт-объектом.
Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.
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В их числе сразу несколько «серийных» рок-концертов. Так, группа «Пикник» даст сразу три больших концерта в двух столицах. «Комната культуры» порадует фанатов тремя выступлениями в Москве и Питере, а «Калинов мост» даст два концерта.
В городе на Неве также выступит Диана Арбенина, а в Москве – экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. «Звери» отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, The Hatters – в Ижевск и Екатеринбург, а «Чайф» - в Омск.
«Ария» даст завтра концерт в Дубае, Вячеслав Бутусов зажжет Астану, а Нейромонах Феофан представит хиты в Минске.
Ну а Антон Беляев рассказал НСН о большом шоу-концерте LAB, который пройдет 31 мая в Москве на 33-тысячной «ВТБ Арене».
«Это самый большой концерт, который мы давали по количеству гостей: как на сцене, так и в зале. Безусловно, для нас это выдающееся событие. Думаю, для зрителей оно тоже таким станет. Это важный момент и в нашей жизни, и, надеюсь, в жизни людей, которые ходят на наши концерты. В числе гостей концерта будут Zivert, Лолита, IOWA, Тося Чайкина, Элджей, Сергей Бобунец, Сироткин, Александр Ревва, Сергей Бурунов и другие звезды, и даже секретный гость, о котором пока не могу рассказать», - отметил музыкант.
Он объяснил, как выбирали участников концерта, добавив, что участников шоу LAB нельзя сравнивать.
«Согласовать всех артистов из выпусков шоу в один день концерта невозможно физически. Поэтому мы двигаемся по доступности и идейности артистов - готовы ли они выступать в таком сложном концерте, интересно ли им это? Когда я начинал заниматься шоу, то был уверен, что внутри составлю рейтинг, кто самый крутой, однако убедился, что так не работает. Это про гибкость, про умение чувствовать музыку. Как сравнить Любовь Успенскую, которая поет бразильскую Босанову, и Леонида Агутина, который исполняет «Никаких больше вечеринок»? Или человека от поп-сцены, который в LAB поет тяжелый рэпкор, например. Как между ними выбирать? Надо всех выбирать, все молодцы», - пояснил Беляев.
Лидер группы Therr Maitz, накануне выступившей в Казани, также раскрыл секрет ее названия.
«Нам нужно было отправить или заявку, или треки на какой-то фестиваль, но не было названия. Мы сидели в квартире на 15 этаже и вдруг увидели муравьев. Так возникла мысль о “Термитах”. Нам показалось это скучноватым, и в процессе выдумки мы разделили слово пополам, появилось написание “Therr Maitz”. А потом, когда мы столкнулись с тем, что это название произносят люди, стало понятно, что, наверное, это было ошибкой. Были мысли поменять название, но почему-то это все откладывалось, а сейчас уже поздно. Плюс это как будто тест для входа в клуб: кто правильно говорит, те свои - такая конструкция. Сейчас уже легче, потому что название на слуху, а в самом начале был кошмар. Конферансье на концертах как нас только не называли - это каждый раз был стыд и смех сквозь слезы», - признался собеседник НСН.
Театр и литература: от Цыганова до Кафки
По данным «Kassir.ru», в числе самых популярных театральных постановок выходных «Сказка Арденнского леса» в «Мастерской Петра Фоменко» и спектакль «Воскресение» в рамках гастролей Александринского театра в Москве.
Театралы Петербурга активнее всего скупали билеты на спектакль «Ремарк – Дитрих» с участием Дарьи Мороз и Евгения Цыганова (на фото).
Ну а Антон Беляев, недавно ставший главным редактором журнала «Правила жизни», рассказал, что ценит иронию и сатиру, отметив писателей Франца Кафку и Дугласа Адамса.
«Я когда-то был большим поклонником фантастической литературы, запоями читал развлекательную беллетристику. Среди этих вещей нашелся, например, Дуглас Адамс, он остался со мной и прошел через всю жизнь. При этом, мне кажется, что философии там даже больше, чем юмора. Франц Кафка тоже довольно ироничен во многом. По сути, ирония в литературе меня спасает, выручает очень сильно, и для меня это ценно по-настоящему», - подчеркнул музыкант.
Кино: Батя, Стиллер и Петров
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня. В числе его главных премьер российская комедия «Батя 2. Дед» и хоррор «Смерть единорога» со звездой сериала «Уэнсдей» Дженной Ортегой.
Ну а Антон Беляев отметил сериал «Разделение», назвав его не фильмом, а арт-объектом.
«Я меньше стал смотреть кино в последнее время. Не потому, что я не люблю кино, а просто со временем совсем какая-то странная ситуация. Я даже сериал "Разделение", который ждал два года, все еще не могу посмотреть, добрался только до третьей серии. Я считаю этот сериал абсолютно гениальным в первом сезоне. Не знаю про второй, там очень много мнений, но уверен, что все хорошо для тех, кто входит в фан-базу. Мне кажется, что это конкретный арт-объект, даже не кино. Бен Стиллер (на фото, режиссер сериала "Разделение" - прим. НСН) , которого мы все помним, как парня с глупым лицом, человека, у которого рыболовный крючок втыкается в губу, человека-нелепость, оказался настолько мощным идеологом и режиссером. Это же такое видение вещей! По мне, это настолько концептуально точная, абсолютно страшная драма, которая запакована в эту фантастическую оболочку. На меня это произвело мощнейшее впечатление. Это было почти магией!» - восхитился музыкант.
Он также рассказал, в чём секрет франшизы «Лёд», за музыку к первой части которой он получил премию «Золотой орел».
«Работа в кино давно существует в моей жизни. Кино, сериалы - все это есть, но не в большом количестве, я не сижу на потоке киномузыки. Не скажу, что мне нравилось все, в чем я участвовал в кино, качество картины сложно определить на входе. Потому что, пока она не снята, есть очень хорошие слова, например, про красивый сценарий, но сложно понять, что будет в конце. Все просто очень стараются, и потом что-то получается. Или не стараются. В случае со "Льдом", я думаю, успех заслуженный, потому что хороший концепт, актеры: Саня Петров, Мария Аронова. Все получилось с первой частью, значит надо продолжать. Франшиза работает – ну конечно, спасибо нам за это», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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