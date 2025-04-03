«Zivert, LAB и муравьи»: Антон Беляев о рекордном концерте и секретах Therr Maitz

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Лидер группы Therr Maitz, автор и ведущий шоу LAB Антон Беляев в интервью НСН рассказал о грядущем стадионном концерте в Москве, раскрыл секрет названия его коллектива и указал на сериал, ставший арт-объектом.

Со своей стороны, аналитики билетного оператора «Kassir.ru» назвали НСН самые востребованные концерты выходных.

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В их числе сразу несколько «серийных» рок-концертов. Так, группа «Пикник» даст сразу три больших концерта в двух столицах. «Комната культуры» порадует фанатов тремя выступлениями в Москве и Питере, а «Калинов мост» даст два концерта.

В городе на Неве также выступит Диана Арбенина, а в Москве – экс-вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер. «Звери» отправятся в Ростов-на-Дону и Краснодар, The Hatters – в Ижевск и Екатеринбург, а «Чайф» - в Омск.

«Ария» даст завтра концерт в Дубае, Вячеслав Бутусов зажжет Астану, а Нейромонах Феофан представит хиты в Минске.

Ну а Антон Беляев рассказал НСН о большом шоу-концерте LAB, который пройдет 31 мая в Москве на 33-тысячной «ВТБ Арене».

«Это самый большой концерт, который мы давали по количеству гостей: как на сцене, так и в зале. Безусловно, для нас это выдающееся событие. Думаю, для зрителей оно тоже таким станет. Это важный момент и в нашей жизни, и, надеюсь, в жизни людей, которые ходят на наши концерты. В числе гостей концерта будут Zivert, Лолита, IOWA, Тося Чайкина, Элджей, Сергей Бобунец, Сироткин, Александр Ревва, Сергей Бурунов и другие звезды, и даже секретный гость, о котором пока не могу рассказать», - отметил музыкант.

Он объяснил, как выбирали участников концерта, добавив, что участников шоу LAB нельзя сравнивать.

«Согласовать всех артистов из выпусков шоу в один день концерта невозможно физически. Поэтому мы двигаемся по доступности и идейности артистов - готовы ли они выступать в таком сложном концерте, интересно ли им это? Когда я начинал заниматься шоу, то был уверен, что внутри составлю рейтинг, кто самый крутой, однако убедился, что так не работает. Это про гибкость, про умение чувствовать музыку. Как сравнить Любовь Успенскую, которая поет бразильскую Босанову, и Леонида Агутина, который исполняет «Никаких больше вечеринок»? Или человека от поп-сцены, который в LAB поет тяжелый рэпкор, например. Как между ними выбирать? Надо всех выбирать, все молодцы», - пояснил Беляев.

Лидер группы Therr Maitz, накануне выступившей в Казани, также раскрыл секрет ее названия.

«Нам нужно было отправить или заявку, или треки на какой-то фестиваль, но не было названия. Мы сидели в квартире на 15 этаже и вдруг увидели муравьев. Так возникла мысль о “Термитах”. Нам показалось это скучноватым, и в процессе выдумки мы разделили слово пополам, появилось написание “Therr Maitz”. А потом, когда мы столкнулись с тем, что это название произносят люди, стало понятно, что, наверное, это было ошибкой. Были мысли поменять название, но почему-то это все откладывалось, а сейчас уже поздно. Плюс это как будто тест для входа в клуб: кто правильно говорит, те свои - такая конструкция. Сейчас уже легче, потому что название на слуху, а в самом начале был кошмар. Конферансье на концертах как нас только не называли - это каждый раз был стыд и смех сквозь слезы», - признался собеседник НСН.

