«100 тысяч на юбилей!»: Жуков побил «стадионный» рекорд и анонсировал «Лужники-360»
Группа «Руки Вверх», собрав 65 тысяч зрителей за пять концертов на «ВТБ Арене», не будет замахиваться на десять, а представит первый в стране 360-градусный концерт, сказал в эфире НСН Сергей Жуков.
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал об ощущениях от нового концертного рекорда и раскрыл секрет шоу, которое состоится в 2026 году к 30-летию группы.
Сергей Жуков и «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта дали пять концертов на московской «ВТБ Арене». Артист отметил, что на них собралось 65 тысяч зрителей.
«Какие эмоции? Я самый счастливый артист России! После "Лужников" очень сложно как-либо удивлять, но мы даже самих себя удивили, потому что начинали с двух концертов, а в результате закончили пятью. Можно было бы еще дальше продолжать, но, во-первых, наверное, столько здоровья нет подряд выступать, а во-вторых, уже и дат не было. Поэтому пять концертов на "ВТБ Арене" – это тоже очень большое счастье, потому что 65 тысяч человек посмотрело концертную программу. Помимо гордости за нашего зрителя, чувства просто переполняют», - подчеркнул Жуков.
По его словам, группа не будет пытаться дать 10 стадионников подряд, зато удивит фанатов концертом в «Лужниках» к 30-летию «Руки Вверх!»
«Можно всю жизнь пытаться все время бить рекорды, а можно просто работать, потому что ты все-таки артист, в первую очередь, ты работаешь для зрителя. Можно сделать десять концертов, а на восьмом тебя увезут в больницу и вообще больше концертов не будет. Поэтому тут надо рассчитывать свои силы и понимать, что эти шоу все-таки трудозатратные, это три часа на сцене, там больше 60 человек на сцене появляются. Такое шоу не может идти постоянно, оно должно быть редко, но метко. Поэтому в следующем году, когда мы будем отмечать 30-летие группы "Руки Вверх!", на наш юбилей впервые и для себя, и вообще для нашей страны мы будем делать в "Лужниках" "концерт 360 градусов". Сцена будет расположена посередине "Лужников", и мы будем работать на полный круг, это уже около 100 тысяч зрителей. В июле 2026 года будем греметь», - пообещал артист.
При этом Жуков заверил, что и на стадионных, и на небольших концертах выкладывается одинаково.
«Для меня нет разницы, работать с концертом для маленького дворца спорта в каком-то городе или в "Лужниках" - по энергозатратам и ресурсам мы отдаем все абсолютно точно также. Такого просто не может быть, что "здесь работаем получше, а здесь похуже". Другой вопрос, что на стадионный концерт тратится огромное количество времени. Это большая подготовка, только одна постройка сцены, техническая часть занимает около четырех дней. Чтобы такой концерт просто провести, мы за полгода начинаем готовиться. Это сама программа, постановка шоу, спецэффекты и так далее. Поэтому стадионный концерт это всегда большое событие. До юбилейного концерта у нас огромные туры по стране, а также выступления в Беларуси и Казахстане. Например, в Беларуси сейчас уже четыре дворца спорта проданы. Обычно, когда мы выступаем, то всегда давали один концерт, а сейчас опять четыре. То есть нам еще ездить и ездить», - заключил собеседник НСН.
Ранее Сергей Жуков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что написал несколько песен для актера Влада Прохорова, сыгравшего главную роль в фильме «Руки вверх!», собравшем в прокате почти миллиард рублей.
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