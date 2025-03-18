«100 тысяч на юбилей!»: Жуков побил «стадионный» рекорд и анонсировал «Лужники-360»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в интервью НСН рассказал об ощущениях от нового концертного рекорда и раскрыл секрет шоу, которое состоится в 2026 году к 30-летию группы.

Сергей Жуков и «Руки Вверх!» с 11 по 16 марта дали пять концертов на московской «ВТБ Арене». Артист отметил, что на них собралось 65 тысяч зрителей.