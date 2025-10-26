Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Издание «Le Figaro» сообщило, что второй предполагаемый грабитель был задержан в пригороде Парижа, в департаменте Сена-Сен-Дени. Отмечается, что это тоже произошло накануне вечером. Известно, что задержанный собирался уехать в Мали.

Телеканал BFMTV сообщил, что обоим подозреваемым около 30 лет. По информации источника, раньше они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, но по каким именно делам — не уточняется. Отмечается, что их содержание под стражей продлили до 96 часов вместо стандартных 48-и.

Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек в рамках дела об ограблении Лувра. Издание «Figaro» писало, что двоих грабителей поместили под стражу за кражу в составе организованной группы лиц, а также за участие в преступном сговоре.