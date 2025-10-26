Во Франции задержали двух подозреваемых в ограблении Лувра
По данным СМИ, задержанным около 30 лет. Они оба пытались бежать из Франции: один — в Алжир, другой — в Мали.
ЗАДЕРЖАНИЕ
Во Франции задержали двух мужчин, которых подозревают в ограблении известного на весь мир парижского музея — Лувра. По данным «Franceinfo», одного из подозреваемых взяли в аэропорту Шарль-де-Голль еще вечером 25 октября примерно в 22:00 по местному времени (в 23:00 по Москве). СМИ писали, что мужчина пытался вылететь в Алжир.
Издание «Le Figaro» сообщило, что второй предполагаемый грабитель был задержан в пригороде Парижа, в департаменте Сена-Сен-Дени. Отмечается, что это тоже произошло накануне вечером. Известно, что задержанный собирался уехать в Мали.
Телеканал BFMTV сообщил, что обоим подозреваемым около 30 лет. По информации источника, раньше они уже попадали в поле зрения правоохранительных органов, но по каким именно делам — не уточняется. Отмечается, что их содержание под стражей продлили до 96 часов вместо стандартных 48-и.
Прокурор Парижа Лор Бекко подтвердила задержание нескольких человек в рамках дела об ограблении Лувра. Издание «Figaro» писало, что двоих грабителей поместили под стражу за кражу в составе организованной группы лиц, а также за участие в преступном сговоре.
Однако Бекко осудила преждевременное разглашение осведомленными лицами информации о задержаниях. По ее мнению, это может только навредить следствию.
Кроме того, известно, что один из охранников музея был в сговоре с грабителями. По данным «The Telegraph», сведения о безопасности Лувра были переданы преступникам еще до совершения ими кражи 19 октября.
Всего по делу об ограблении разыскивали четырех человек. Уточняется, что двое из злоумышленников в момент совершения преступления попали в галерею «Аполлона» с помощью автовышки, а еще двое помогли им скрыться на скутерах. Бекко рассказала, что автовышку грабители угнали из одноименной коммуны — Лувр.
ОГРАБЛЕНИЕ «ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
Ограбление Лувра в Париже произошло утром 19 октября. Злоумышленники за семь минут похитили несколько драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Преступники в костюмах рабочих проникли в здание, где велись ремонтные работы.
Позже неподалеку от Лувра была обнаружена сломанная корона супруги императора, инкрустированная 1 тысячей 354 бриллиантами. СМИ писали, что преступники выронили ее при побеге. После стало известно о другом найденном украшении.
По данным прокуратуры Парижа, ущерб от кражи составил €88 млн. После случившегося часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции. Радиостанция RTL передавала, что ценные экспонаты, в том числе коронационные драгоценности из галереи «Аполлона», будут расположены в хранилищах банка, что в 300 метрах от музея.
ВЕРСИИ
В прокуратуре Парижа назвали две версии ограбления.
«(Преступники – прим. НСН) могли преследовать две цели: либо они действовали в интересах заказчика, либо... для отмывания денег», - приводит слова Бекко издание «Le Figaro».
Экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева считает, что ограбление Лувра было тщательно спланировано.
«Это преступление тщательно готовилось. У меня две версии: либо украшения дальше готовят к разбору, либо все было сделано на заказ. История некоторых похищенных украшений идет от кардинала Мазарини (первый министр Франции при королях Людовике XIII и Людовике XIV – прим. НСН), задолго до наполеоновских времен. Историческая ценность украденного превышает ценность ювелирную», - сказала она в интервью НСН.
В свою очередь финансист, инвестиционный советник Игорь Файнман в пресс-центре НСН тоже предположил, что ограбление Лувра можно считать заказом. По его мнению, украшения «всплывут» только через 100-150 лет.
«Мошенники, которые устроили ограбление Лувра, делали это не в надежде, что их кто-то поймает. Поэтому можно сделать вывод, что черный рынок существует и работает очень эффективно. Поэтому то, что было украдено, всплывет в коллекциях через 100-150 лет. Все это найдет своих теневых владельцев, эти предметы будут куплены за бешеные деньги. Это был заказ, невозможно просто так собраться и ограбить Лувр», - отметил он.
Однако, по мнению российского художника Никаса Сафронова, ограбление Лувра стало возможным из-за недостаточной охраны и «жадности французских властей». Он сравнил произошедшее с похищением «Джоконды» в 1911 году и предположил, что преступление совершили «обычные работяги», не осознававшие истинной ценности похищенных предметов.
«Глупость, жадность их погубила. Они (французы – прим. НСН) жалеют на всем. Для себя не жалеют, а на Лувр пожалели (охраны – прим. НСН). Потеряли очень много. Потеряли важное культурное наследие», - приводит его слова «Газета.Ru».
ПРОБЛЕМЫ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ
Действительно во Франции не раз жаловались на проблемы с безопасностью на культурных объектах, в том числе из-за недостаточного финансирования. Так, издание «Politico» писало, что ограбление Лувра было неизбежным. По данным источника, в музее несколько десятилетий было недостаточно финансирования для обеспечения соответствующих мер безопасности. Это же подтвердила и министр культуры Франции Рашида Дати.
Издание писало, что еще в феврале 2025 года главный управляющий Лувра на заседании парламента объявил о «плохом, местами полуразрушенном состоянии» инфраструктуры музея, заявив, что обновить ее и усовершенствовать меры безопасности «совершенно необходимо».
Отмечается, что в отчете счетной палаты говорится о «постоянных» задержках в обновлении оборудования для обеспечения безопасности. Например, известно, что в трети залов в том крыле музея, где произошло ограбление, не было камер.
При этом, подобные ситуации вероятнее всего не грозят российским музеям, так как за охрану особо ценных экспонатов в крупных музеях страны отвечает Росгвардия.
«У нас в зале с наиболее ценными предметами сейчас сидит Росгвардия. Случайный человек не может зайти в зал и начать вскрывать витрину. Это сразу вызовет вопросы. Даже если мы представим себе, что можно подогнать грузовик, выдавить стекло, у нас довольно быстро среагируют. Так во всех крупных российских музеях», - отметила Елизавета Лихачева в беседе с НСН.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что директор Лувра Лоранс Де Кар пыталась уйти в отставку после ограбления музея 19 октября, однако ее просьба была отклонена.
