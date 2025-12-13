Производящая мультфильм о Бубе компания не продлила права в РФ

Мультфильм «Буба» уйдет из России, так как производящая его британская компания «3D Sparrow Group Limited» не продлила авторские права на персонажа в стране. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot».

При этом, согласно информации источника, российский офис анимационной студии, который расположен в Подмосковье в Красногорске, еще продолжает работать. Уточняется, что серии мультсериала о маленьком белом волосатом персонаже все еще доступны на видеоплощадках, но в скором времени могут пропасть. К тому же, пишет издание, из российских магазинов могут исчезнуть игрушки в виде героя и одежда с Бубой.

Сериал про Бубу вышел в 2014 году. Он входит в ТОП самых популярных анимационных фильмов в России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее создатель и режиссер мультфильма «Три кота» Дмитрий Высоцкий в интервью НСН раскрыл секреты новой полнометражной картины о приключениях Коржика, Карамельки и Компота, а также объяснил, как расширится эта мультивселенная.

