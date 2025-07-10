Выручка музеев увеличивается за счет роста цен на билеты, туристов из стран Азии и Африки, а также новых выставочных проектов с использованием мультимедиа, привлекающих аудиторию, которая раньше в музеи не ходила, рассказала НСН экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.

В 2024 году российские музеи стали зарабатывать больше на 30%, доходы составили 38,5 миллиарда рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику Минкультуры. По данным ведомства, увеличить поступления удалось благодаря увеличению посетителей за счет иностранных туристов. Кроме того, многие музеи повысили стоимость посещения, чтобы покрыть растущие расходы.

«У музеев выросла выручка, а не доходы. Это не одно и то же. Выручка увеличилась за счет повышения цен на билеты, а не за счет количества пришедших людей. Большее количество различных культурных организаций стало работать с «Яндексом», компания увеличила свою долю рынка, у них, соответственно, растут обороты. Минкульт радостно побежал об этом отчитываться. За счет чего выросла выручка, не сообщается. Так что, насколько статистика Яндекса отражает общую картину, мы не знаем. То есть такая статистика нерелевантна», - считает Лихачева.