Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы
Ограбившие парижский музей Лувр преступники могли быть иностранцами. Об этом заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес в эфире радиостанции France Inter.
«Не исключено, что преступниками были иностранцы», - сказал Нуньес.
Утром 19 октября в Париже был ограблен Лувр — один из старейших музеев мира. По данным правоохранительных органов, злоумышленники похитили несколько ценных предметов из коллекции, связанной с Наполеоном и его супругой императрицей Жозефиной. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что преступникам потребовалось всего несколько минут, чтобы совершить кражу. После нападения грабители скрылись с места происшествия, а музей временно закрыли для посетителей. Как позже уточнила газета Le Parisien, в ограблении участвовала группа из четырёх человек: двое из них проникли внутрь здания, а затем все четверо скрылись на скутерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
