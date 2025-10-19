Глава МВД Франции не исключил, что Лувр ограбили иностранцы

«Не исключено, что преступниками были иностранцы», - сказал Нуньес.

Утром 19 октября в Париже был ограблен Лувр — один из старейших музеев мира. По данным правоохранительных органов, злоумышленники похитили несколько ценных предметов из коллекции, связанной с Наполеоном и его супругой императрицей Жозефиной. Министерство внутренних дел Франции сообщило, что преступникам потребовалось всего несколько минут, чтобы совершить кражу. После нападения грабители скрылись с места происшествия, а музей временно закрыли для посетителей. Как позже уточнила газета Le Parisien, в ограблении участвовала группа из четырёх человек: двое из них проникли внутрь здания, а затем все четверо скрылись на скутерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

