Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву

Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву для проведения своего дебютного концерта в столице России. Об этом говорится в соцсетях агентства «Force Events».

По данным СМИ, музыкант будет находиться в Москве до 14 декабря. В аэропорту рэпера встретили его поклонники. В агентстве также рассказали, что артист попросил показать ему «Алмазный фонд» Кремля.

Концерт американского исполнителя пройдет в «MTC Live холле» 13 декабря в 18:00.

Gucci Mane (Рэдрик Делантик Дэвис) — американский рэпер и продюсер. Одни из его самых популярных композиций — «Wake Up In The Sky», «Lemonade», «Icy», «Rumors». В дискографии знаменитости — 16 студийных альбомов и множество микстейпов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн в интервью НСН заметил, что в России полные залы собирает не каждый зарубежный артист, а лишь исполнители, популярные на Западе, и рэпер Flo Rida вряд ли входит в их число.

ФОТО: AP / ТАСС
