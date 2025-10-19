Эксперт: Украденные из Лувра драгоценности могут быть проданы по частям
Украденные из парижского Лувра драгоценности, скорее всего, попытаются сбыть, разобрав на составные части — золото и драгоценные камни. Об этом заявил президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло в интервью телеканалу LCI. Его слова приводит РИА Новости.
По словам эксперта, рыночная стоимость отдельных частей украденных изделий не идёт ни в какое сравнение с их исторической и культурной значимостью.
Эксперт также подчеркнул, что в первоначальном виде продать украденные драгоценности невозможно.
19 октября стало известно об ограблении Лувра в Париже. Злоумышленники провели кражу всего за несколько минут, проникнув в музей с помощью строительной автовышки. Они похитили девять предметов из коллекции ювелирных изделий, связанных с Наполеоном и императрицей Жозефиной. По данным газеты Le Parisien, в нападении участвовала группа из четырёх человек. Двое из них были одеты в жёлтые рабочие жилеты, чтобы выдать себя за строителей. Часть похищенных драгоценностей уже обнаружена правоохранительными органами, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
