Эксперт: Украденные из Лувра драгоценности могут быть проданы по частям

По словам эксперта, рыночная стоимость отдельных частей украденных изделий не идёт ни в какое сравнение с их исторической и культурной значимостью.

Эксперт также подчеркнул, что в первоначальном виде продать украденные драгоценности невозможно.

19 октября стало известно об ограблении Лувра в Париже. Злоумышленники провели кражу всего за несколько минут, проникнув в музей с помощью строительной автовышки. Они похитили девять предметов из коллекции ювелирных изделий, связанных с Наполеоном и императрицей Жозефиной. По данным газеты Le Parisien, в нападении участвовала группа из четырёх человек. Двое из них были одеты в жёлтые рабочие жилеты, чтобы выдать себя за строителей. Часть похищенных драгоценностей уже обнаружена правоохранительными органами, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».