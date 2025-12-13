СК: Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления
Пропавшая осенью 2025 года в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой девочкой, могла стать жертвой преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексея Еремина.
По его словам, эта версия тоже отрабатывается правоохранителями. Однако, подчеркнул Еремин, приоритетной остается версия несчастного случая.
Он добавил, что в рамках расследования уголовного дела проводится целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. В настоящий момент, сказал Еремин, активно допрашиваются свидетели.
Семья Усольцевых и их пятилетняя дочь 28 сентября пошли в турпоход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. При этом через некоторое время они перестали выходить на связь.
В рамках расследования и поисков выдвигаются разные версии произошедшего: от несчастного случая до спланированного побега семьи за границу. 12 октября завершилась активная фаза поисков туристов.
Ранее бывший следователь по особо важным делам Дмитрий Мордвинцев допустил, что пропажа семьи Усольцевых является инсценировкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Константинов предложил регионам Украины провести референдумы о самоопределении
- Производящая мультфильм о Бубе компания не продлила права в РФ
- СК: Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления
- В Минпросвещения назвали даты новогодних каникул школьников
- СМИ: Лурье числится собственницей проданной Долиной квартиры
- «Зверополис-2» заработал в прокате более $1 млрд
- Под Воронежем работу цеха предприятия приостановили из-за БПЛА
- Умер актер из фильма «Маска» Питер Грин
- В селе в Чувашии грузовик врезался в трубопровод
- Росавиация прорабатывает оснащение самолетов интернет-терминалами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru