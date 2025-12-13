СК: Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления

Пропавшая осенью 2025 года в горной тайге Красноярского края семья Усольцевых с маленькой девочкой, могла стать жертвой преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГСУ СК РФ по краю и Хакасии Алексея Еремина.

По его словам, эта версия тоже отрабатывается правоохранителями. Однако, подчеркнул Еремин, приоритетной остается версия несчастного случая.

Он добавил, что в рамках расследования уголовного дела проводится целый комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. В настоящий момент, сказал Еремин, активно допрашиваются свидетели.