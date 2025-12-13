В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП

Федеральная трасса Р‑208 (Тамбов – Пенза) полностью закрыта на территории Пензенской области, передает РИА Новости.

Причина — массовое ДТП на 271‑м километре трассы и сильная метель. По данным ФКУ «Поволжуправтодор», дорогу перекрыли для ликвидации последствий аварии и из‑за сложных погодных условий.

В прокуратуре области сообщили, что в ДТП пострадал, по предварительным данным, одно человек, а общее число попавших в аварию машин составляет около 20. На месте работают полицейские и экстренные службы; информация о количестве транспортных средств уточняется.

ФОТО: Госавтоинспекция Пензенской области/Telegram
ТЕГИ:ПострадавшиеПензенская ОбластьДТП

