В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
Федеральная трасса Р‑208 (Тамбов – Пенза) полностью закрыта на территории Пензенской области, передает РИА Новости.
Причина — массовое ДТП на 271‑м километре трассы и сильная метель. По данным ФКУ «Поволжуправтодор», дорогу перекрыли для ликвидации последствий аварии и из‑за сложных погодных условий.
В прокуратуре области сообщили, что в ДТП пострадал, по предварительным данным, одно человек, а общее число попавших в аварию машин составляет около 20. На месте работают полицейские и экстренные службы; информация о количестве транспортных средств уточняется.
Ранее под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
- Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
- Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
- В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
- Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов
- ГД рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей россиян
- Константинов предложил регионам Украины провести референдумы о самоопределении
- Производящая мультфильм о Бубе компания не продлила права в РФ
- СК: Семья Усольцевых могла стать жертвой преступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru