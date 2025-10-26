СМИ: Один из охранников Лувра был в сговоре с грабителями
Расследование доказывает, что один из охранников известного на весь мир парижского музея Лувр контактировал с потенциальными грабителями. Об этом сообщает британская газета «The Telegraph».
По данным источника, сведения о безопасности музея передали злоумышленникам еще до совершения ограбления 19 октября. Известно, что в доказательной базе имеются записи и сообщения, однако личности преступников до сих пор остаются неизвестными.
Ограбление Лувра в столице Франции произошло утром 19 октября. Злоумышленники за семь минут успели похитить несколько драгоценностей из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, проникнув в здание, где велись ремонтные работы, в костюмах рабочих. Позже неподалеку от Лувра была обнаружена сломанная корона супруги императора и еще одно украшение.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что часть драгоценностей Лувра перевезли в Банк Франции.
