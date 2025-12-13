Константинов предложил регионам Украины провести референдумы о самоопределении
13 декабря 202511:47
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил украинским регионам провести референдумы по самоопределению, как это делали жители Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
Он призвал провести голосование отдельно в каждом регионе страны. Однако Константинов считает, что делать подобные референдумы следует после процесса денацификации Украины.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил провести «всеукраинский референдум» по территориальным вопросам, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
