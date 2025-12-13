Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины

Кроме того, в ведомстве уточнили, что ВС РФ для ударов применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники дальнего действия.

Ранее в МО сообщили, что ночью субботы ПВО сбили 41 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».