Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
13 декабря 202512:36
Минувшей ночью 13 декабря российские военные поразили аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объекты энергетики, обеспечивающие их работу. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что ВС РФ для ударов применили высокоточное оружие наземного и морского базирования, а также беспилотники дальнего действия.
Ранее в МО сообщили, что ночью субботы ПВО сбили 41 БПЛА ВСУ над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
