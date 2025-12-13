В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
В России работодатели не имеют права принудительно заставлять сотрудников работать во время новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.
Он объяснил, что для работы сотрудника в выходной день необходимо его согласие, кроме исключительных случаев, предусмотренных ч. 2, 3, 5 ст. 113, ч. 1 ст. 290 Трудового кодекса РФ.
Машаров рассказал, что исключением являются экстренные работы в чрезвычайных условиях: например, «устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия». Кроме того, по закону, в праздники также допустимы работы, которые не могут приостанавливаться, либо деятельность, связанная с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом. Между тем, труд творческих сотрудников тоже можно регулировать по-особому.
Ранее в Минпросвещения рекомендовали школам провести предстоящие зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые забили тревогу из-за приближения «инопланетного корабля» к Земле
- В Пензенской области полностью перекрыли трассу Р-208 из-за метели и ДТП
- Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
- Американский рэпер Gucci Mane прилетел в Москву
- В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники
- Минобороны: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов
- ГД рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей россиян
- Константинов предложил регионам Украины провести референдумы о самоопределении
- Производящая мультфильм о Бубе компания не продлила права в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru