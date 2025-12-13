В ОП напомнили о запрете принуждать работать в новогодние праздники

В России работодатели не имеют права принудительно заставлять сотрудников работать во время новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова.

Он объяснил, что для работы сотрудника в выходной день необходимо его согласие, кроме исключительных случаев, предусмотренных ч. 2, 3, 5 ст. 113, ч. 1 ст. 290 Трудового кодекса РФ.

Машаров рассказал, что исключением являются экстренные работы в чрезвычайных условиях: например, «устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия». Кроме того, по закону, в праздники также допустимы работы, которые не могут приостанавливаться, либо деятельность, связанная с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом. Между тем, труд творческих сотрудников тоже можно регулировать по-особому.

Ранее в Минпросвещения рекомендовали школам провести предстоящие зимние каникулы с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
