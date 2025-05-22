Третьяковская галерея является хранительницей русской идентичности, там выставлены коллекции, которые невероятно важны для формирования российского человека. Об этом в беседе с НСН рассказал член Ассоциации искусствоведов, владелец галереи pop/off/art на Винзаводе, искусствовед Сергей Попов.

22 мая в России отмечается день основания Третьяковской галереи – именно в этот день в 1856 году меценат и коллекционер Павел Третьяков приобрёл первую картину для своей будущей галереи. Это было полотно художника Николая Шильдера «Искушение». Попов подчеркнул важность этого культурного объекта для страны.

«Там хранится самая важная коллекция произведений искусства, из которой складывается наша идентичность в том числе. И это действительно самое главное. В том числе коллекция искусства XX века и современного искусства, которые невероятно важны для современной идентичности, для формирования российского человека, а не только человека, связанного с прошлым», - рассказал он.