«Формирует русское»: Может ли Третьяковка составить конкуренцию Лувру
Коллекции произведений искусства XX века, современного искусства, хранящиеся в Третьяковской галерее, хранят себе культурный код России, заявил НСН Сергей Попов.
Третьяковская галерея является хранительницей русской идентичности, там выставлены коллекции, которые невероятно важны для формирования российского человека. Об этом в беседе с НСН рассказал член Ассоциации искусствоведов, владелец галереи pop/off/art на Винзаводе, искусствовед Сергей Попов.
22 мая в России отмечается день основания Третьяковской галереи – именно в этот день в 1856 году меценат и коллекционер Павел Третьяков приобрёл первую картину для своей будущей галереи. Это было полотно художника Николая Шильдера «Искушение». Попов подчеркнул важность этого культурного объекта для страны.
«Там хранится самая важная коллекция произведений искусства, из которой складывается наша идентичность в том числе. И это действительно самое главное. В том числе коллекция искусства XX века и современного искусства, которые невероятно важны для современной идентичности, для формирования российского человека, а не только человека, связанного с прошлым», - рассказал он.
Однако, по словам галериста, Третьяковская галерея не имеет такой известности за границей, как, например, парижский Лувр.
«Мало кто знает о Третьяковской галерее за границей. Никто не знает. Мало кто сюда приезжал в широком смысле. Здесь никогда не было больших туристических потоков. Я проработал пять лет в Третьяковской галерее и прекрасно помню, как в начале 2000-х годов было сложно заманивать иностранных туристов даже в основное пространство галереи, не говоря уже о Крымском валу», - отметил он.
Ранее экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала НСН, что главная проблема парижского Лувра – это переизбыток посетителей, из-за которых и нарушается температурно-влажностный режим, поэтому необходимо главные шедевры музея просто вынести в отдельный зал.
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