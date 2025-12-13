Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов
Современная школьная программа перегружена лишними предметами, при этом в школах не хватает часов по классическим дисциплинам, таким как русский язык, математика и история. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.
Он считает, что современная школьная программа постоянно усложняется, в связи с чем увеличивается нагрузка на учеников и учителей. По его мнению, «эксперименты со сроками обучения» в школах являются изначально неверными.
При этом Миронов добавил, что в России не следует возвращаться к практике по оставлению на второй год школьников, не усвоивших программу.
Ранее депутат Госдумы и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью НСН заявил, что в российские школы необходимо вернуть предмет «Логика», так как он облегчает изучение других дисциплин.
