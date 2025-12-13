Депутат Миронов призвал увеличить часы математики и истории вместо «непонятных» предметов

Современная школьная программа перегружена лишними предметами, при этом в школах не хватает часов по классическим дисциплинам, таким как русский язык, математика и история. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

Он считает, что современная школьная программа постоянно усложняется, в связи с чем увеличивается нагрузка на учеников и учителей. По его мнению, «эксперименты со сроками обучения» в школах являются изначально неверными.