Как спасти «Мону Лизу»: Экс-глава Пушкинского музея Лихачева о скандале в Лувре

«Для Лувра единственный вариант - это вынести наиболее популярные предметы из экспозиции в отдельное пространство и каждый из этих предметов поставить в свою климатическую витрину, а затем прогонять людей через это пространство. Я думаю, что 70% посетителей Лувра приходят только для того, чтобы посмотреть на «Мону Лизу», - подчеркнула она.

На фоне подобных заявлений директора Лувра ряд итальянских чиновников сообщили, что Италия готова принять «Мону Лизу» к себе на временное хранение, чтобы сберечь шедевр. Лихачева отметила, что Франция никогда не пойдет на такой шаг.

«Итальянцы ловят хайп. Потому что у самого популярного музея Уффици в Италии ровно такие же проблемы. Транспортировать «Мону Лизу» не сложно, это просто доска, которую ты кладешь в ящик и везешь. Остальные музеи Италии, наверное, готовы принять «Мону Лизу», но, я не думаю, что Франция на это пойдет. Это невозможно, потому что итальянцы никогда не вернут ее обратно. Это же очевидно», - подытожила она.

Ранее Лоранс де Кар заявила, что для осмотра «Моны Лизы» потребуется еще один билет в дополнение к стандартному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

