Как спасти «Мону Лизу»: Экс-глава Пушкинского музея Лихачева о скандале в Лувре
Более 70% туристов приходят в Лувр только ради «Моны Лизы», поэтому такому шедевру необходимо отдельное помещение, заявила НСН Елизавета Лихачева.
Главная проблема парижского Лувра – это переизбыток посетителей, из-за которых и нарушается температурно-влажностный режим, поэтому необходимо главные шедевры музея, такие как картина «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, просто вынести в отдельный зал. Об этом в разговоре с НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Состояние Лувра вызывает серьезную тревогу у директора музея Лоранс де Кар. Об этом она написала в конфиденциальной записке на имя министра культуры Рашиды Дати. Как следует из документа, здание главного музея Франции сильно обветшало и требует масштабного ремонта. Оказывается, на протяжении ряда лет в Лувре происходили «многочисленные аварии», есть проблемы с гидроизоляцией, влажностью и температурой. Де Кар заявила, что эти проблемы и перегруженность музея угрожают сохранности произведений искусства. Лихачева подтвердила проблему перегрузки Лувра и отметила, что самым культовым картинам нужна отдельная климатическая витрина.
«В любом музее есть такое понятие, как температурно-влажностный режим (ТВР). В идеале – это 50% влажности и +20…21 градус. Каждый человек, который приходит в здание, нарушает ТВР, потому что люди дышат. Антропогенная нагрузка на музеи, особенно на Лувр, такая, что не существует оборудования, которое способно нормально выдержать ТВР внутри помещения. Поэтому обычно для таких шедевров, как «Мона Лиза», придумывают специальные климатические витрины, которые держат климат внутри. Лувр полностью состоит из шедевров, картины довольно значительных размеров, их не положить в витрину. Конечно, их пытаются закрывать стеклами, но стекла тоже имеют свои размеры. Не существует стана, на котором вы можете прокатить стекло для картины Веронезе. Поэтому главная проблема Лувра - слишком много людей», - рассказала она.
По словам Лихачевой, чтобы сохранить главные шедевры Лувра, необходимо просто вынести их в отдельное помещение и каждый из них поставить в климатическую витрину.
«Для Лувра единственный вариант - это вынести наиболее популярные предметы из экспозиции в отдельное пространство и каждый из этих предметов поставить в свою климатическую витрину, а затем прогонять людей через это пространство. Я думаю, что 70% посетителей Лувра приходят только для того, чтобы посмотреть на «Мону Лизу», - подчеркнула она.
На фоне подобных заявлений директора Лувра ряд итальянских чиновников сообщили, что Италия готова принять «Мону Лизу» к себе на временное хранение, чтобы сберечь шедевр. Лихачева отметила, что Франция никогда не пойдет на такой шаг.
«Итальянцы ловят хайп. Потому что у самого популярного музея Уффици в Италии ровно такие же проблемы. Транспортировать «Мону Лизу» не сложно, это просто доска, которую ты кладешь в ящик и везешь. Остальные музеи Италии, наверное, готовы принять «Мону Лизу», но, я не думаю, что Франция на это пойдет. Это невозможно, потому что итальянцы никогда не вернут ее обратно. Это же очевидно», - подытожила она.
Ранее Лоранс де Кар заявила, что для осмотра «Моны Лизы» потребуется еще один билет в дополнение к стандартному, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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