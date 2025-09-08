Экс-глава Пушкинского музея назвала идиотами тех, кого возмущает статуя Давида
Елизавета Лихачева заявила НСН, что нельзя изолировать детей от культурного наследия в музеях только потому, что там встречаются обнаженные люди или сцены насилия.
Музеи не должны решать за родителя, какие произведения искусства нельзя показывать ребенку, к тому же возрастные ограничения отсекают их от изучения мировой культуры. Об этом НСН рассказала экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева.
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что с системой возрастных маркировок в России пытались бороться, однако теперь — это часть реальности, приводит его слова Радио РБК. При этом он подчеркнул, что одна из самых глупых возрастных маркировок, это, например, выставка «4+» или «16+». Так, Пиотровский отметил, что музей сам должен знать, что маркировать, а что нет. Лихачева поддержала коллегу и выступила против маркировок в музеях.
«Если мы рассматриваем маркировку, как информацию для родителей, что на этой выставке может быть какой-то контент, который музей расценивает как возрастной, это одно дело. Другая история, когда музей за родителя решает, что ребенку можно смотреть, а что нет. Мне кажется, что это не дело государства и тем более музея вмешиваться в процесс воспитания ребенка. К тому же, если мы отсекаем, например, экспозиции греческой классики только на том основании, что они наполнены изображением обнаженных людей, мы отсекаем детей от цивилизации и культуры. Ребенок должен понимать, что бывают одетые люди, бывают обнаженные. А еще люди умирают, бывают войны, сражения. Мы сейчас растим детей в комнатах с мягкими стенами, а потом страшно удивляемся, почему, когда Родина в опасности, они стоят в очереди на Верхнем Ларсе, чтобы уехать из страны», - отметила она.
При этом Лихачева напомнила о том, что, следуя маркировкам, можно дойти до запрета не только всемирно известных картин, но и до фундаментальной литературы.
«Поколения людей прекрасно переживали обнаженность древнегреческой скульптуры или сцены насильственной смерти, как, например, на картине «Усекновение главы Иоанна Крестителя» Караваджо. Ее тоже надо запретить? А Библию как читать тогда? Это же вообще довольно жесткая литература. Дальше можно запретить читать Достоевского, потому что он вызывает депрессию. Когда я работала в Пушкинском музее, мне периодически приходилось отписываться по идиотским жалобам, что у нас в итальянском дворике стоит четырехметровый голый мужик. Если вам не нравится обнаженный Давид - вы идиот. Родитель сам определяет меру дозволенного, в том числе и меру постижения мировой классики», - подытожила она.
Ранее Лихачева в беседе с НСН засомневалась, что доходы российских музеев за 2024 год выросли на треть и отметила, что выручку культурные заведения наращивают в основном за счет роста цен на билеты.
