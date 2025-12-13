Трамп анонсировал скорое начало наземных операций в Латинской Америке
Президент США Дональд Трамп анонсировал возможность проведения наземных военных операций в Латинской Америке.
Он уточнил, что действия будут нацелены не исключительно на Венесуэлу, а в первую очередь на лиц, вовлечённых в незаконный оборот наркотиков.
В ходе общения с представителями прессы Трамп отметил: главная задача планируемых мер — борьба с наркотрафиком. В частности, речь идёт о противодействии деятельности преступных группировок, среди которых названы картели Tren de Aragua и Cartel de los Soles.
При этом американская администрация пока не раскрывает конкретных деталей — не обозначены ни точные объекты возможных ударов, ни временные рамки операций. Такая неопределённость породила тревогу у ряда государств латиноамериканского региона.
Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов в беседе с НСН допустил, почему Трамп может начать военную операцию в Венесуэле.
