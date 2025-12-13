ГД рассмотрит ограничения для скрывающихся за границей россиян

Отмечается, что эту инициативу уже направили в профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции. Решения о введении временных ограничений будут приниматься генпрокурором России или его заместителем, а реестр таких лиц возьмет на себя Генпрокуратура.

В Госдуме в том числе предложили запретить им управлять автомобилями, оформлять кредиты, регистрировать сделки с недвижимостью. Кроме того, добавил Володин, скрывающиеся за границей граждане не смогут пользоваться «Госуслугами» и интернет-банкингом дистанционно, либо заключать сделки по доверенности.

Ранее в Госдуме предложили ввести комплекс ограничений для граждан, скрывающихся от правосудия за границей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».