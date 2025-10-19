СМИ: Полиция нашла оставленные грабителями вещи рядом с Лувром
Французская полиция обнаружила рядом с Лувром предметы, оставленные преступниками после ограбления музея. Об этом сообщает газета Le Parisien.
Согласно публикации, в ходе расследования были найдены перчатки, рация, паяльная лампа, бензин, одеяло и две болгарки — всё это злоумышленники бросили при бегстве. Неподалёку от музея также обнаружили жёлтый рабочий жилет, который грабители использовали для маскировки под строителей. Предположительно, он выпал у одного из них во время побега.
Ранее министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что преступники проникли в Лувр со стороны набережной Сены, где велись ремонтные работы, воспользовавшись строительной автовышкой. Он не исключил, что к ограблению причастны иностранцы.
Инцидент произошёл утром 19 октября: неизвестные похитили девять драгоценных предметов из коллекции, связанной с императором Наполеоном I. Позже недалеко от Лувра нашли поврежденную корону супруги императора Франции Наполеона III — императрицы Евгении де Монтихо, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
