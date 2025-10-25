СМИ: В Испании нашли пропавшую картину Пикассо
Национальная полиция Испании нашла картину Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», пропавшую 3 октября при транспортировке из Мадрида в Гранаду. Об этом пишет El Pais.
Как уточняет издание, правоохранители допускают, что произведение забыли погрузить в грузовик. Потому оно не доехало до места проведения выставки культурном центре CajaGranada, а осталось в Мадриде.
Картина «Натюрморт с гитарой» написана гуашью в 1921 году. Полотно было застраховано на сумму около 600 тысячи евро.
Ранее сообщалось, что после ограбления Лувра часть ценных экспонатов из музея переместили в Банк Франции на время проведения проверки безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Под Калининградом экскурсионный автобус съехал в кювет
- СМИ: В Испании нашли пропавшую картину Пикассо
- В России с 2026 года повысят таможенные сборы на импортные товары
- В Обнинске обнаружили беспилотник в районе одного из домов
- Умер заслуженный артист России Алексей Золотницкий
- Россия рекордно увеличила ввоз китайских сладостей в сентябре
- Суд взыскал с компании Чекалина более 400 тысяч рублей по иску «Ростелекома»
- В Анапе обнаружили новые выбросы мазута на двух участках
- Фильм «Поля падения» удостоен гран-при кинофестивале «Послание к человеку»
- В РФ не увидели рисков для финсистемы из-за убытков части банков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru