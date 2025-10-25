СМИ: В Испании нашли пропавшую картину Пикассо

Как уточняет издание, правоохранители допускают, что произведение забыли погрузить в грузовик. Потому оно не доехало до места проведения выставки культурном центре CajaGranada, а осталось в Мадриде.

Картина «Натюрморт с гитарой» написана гуашью в 1921 году. Полотно было застраховано на сумму около 600 тысячи евро.

Ранее сообщалось, что после ограбления Лувра часть ценных экспонатов из музея переместили в Банк Франции на время проведения проверки безопасности, напоминает «Радиоточка НСН».

