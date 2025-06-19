Забастовка в Лувре не должна удивлять: у музея нет достаточного количества людей, поэтому работники выматываются, заявила НСН экс-глава ГМИИ имени А.С.Пушкина Елизавета Лихачева.

В среду 17 июня самый посещаемый музей мира, Лувр, парализовала спонтанная забастовка его сотрудников. Туристы столкнулись с пятичасовым ожиданием на входе или вовсе не смогли посетить его, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт подчеркнула, что это событие не должно удивлять.