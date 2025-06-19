Забастовку в Лувре объяснили «адскими» условиями труда

Сотрудники музея находятся под колоссальным давлением, а получают за это низкую зарплату, рассказала НСН Елизавета Лихачева.

Забастовка в Лувре не должна удивлять: у музея нет достаточного количества людей, поэтому работники выматываются, заявила НСН экс-глава ГМИИ имени А.С.Пушкина Елизавета Лихачева.

В среду 17 июня самый посещаемый музей мира, Лувр, парализовала спонтанная забастовка его сотрудников. Туристы столкнулись с пятичасовым ожиданием на входе или вовсе не смогли посетить его, сообщил «Коммерсантъ». Эксперт подчеркнула, что это событие не должно удивлять.

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«В Лувре бастуют уже не в первый раз, насколько мне известно. Да и условия работы у них адские. Это низкооплачиваемый труд, который сопряжен с большим стрессом и психологическим давлением. Можете представить себе, что такое восьмичасовая смена, когда через тебя проходят сотни тысяч людей в день? Для музея не будет никаких последствий — он не зарабатывает на туристах. Чтобы получать деньги, необходимо, чтобы заполняемость была не выше 80%, в противном случае расходы на поддержание порядка выше, чем количество денег, которые оставляют посетители», — отметила она.

Лихачева добавила, что эта проблема общая для всего мира, в том числе и для России.

«В российских музеях тоже не хватает сотрудников. Это в основном технический персонал, который находится на первой линии — администраторы, кассиры, охрана — их недостаточно везде, не только в музеях. Зарплаты у работников не очень высокие, особенно у тех, кто встречает посетителей, и такая же история во всей Европе, в том числе и в Италии, и во Франции. В России они не бастуют, эта история больше привычна для США, где этим занимаются профсоюзные движения», — заключила она экс-глава Пушкинского музея.

Ранее Лихачева назвала в беседе с НСН главную проблему Лувра.

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ФОТО: ТАСС
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