Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
Адвокат Светлана Свириденко, представляющая покупательницу квартиры певицы Ларисы Долиной, заявила РИА Новости, что состав юристов по делу об оспаривании сделки купли-продажи не менялся.
Она подчеркнула, что информация о подключении к процессу юриста Екатерины Гордон не соответствует действительности.
По словам Свириденко, распространяемые в Telegram-каналах сообщения о том, что Гордон вступила в дело, не имеют под собой оснований. При этом юрист действительно ранее публично комментировала спор вокруг сделки в своих социальных сетях, что, вероятно, и стало причиной появления подобных слухов.
Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих инстанций, которые отказались признать сделку купли-продажи квартиры недействительной, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек
- В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
- СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены
- Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
- В России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости
- Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет
- СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США
- Трамп пригрозил силовыми ударами по Колумбии
- Спикер парламента Чехии призвал к прагматичному подходу в отношениях с Россией
- СМИ: Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru