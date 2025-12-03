Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной

Адвокат Светлана Свириденко, представляющая покупательницу квартиры певицы Ларисы Долиной, заявила РИА Новости, что состав юристов по делу об оспаривании сделки купли-продажи не менялся.

Она подчеркнула, что информация о подключении к процессу юриста Екатерины Гордон не соответствует действительности.

Долина при продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации»

По словам Свириденко, распространяемые в Telegram-каналах сообщения о том, что Гордон вступила в дело, не имеют под собой оснований. При этом юрист действительно ранее публично комментировала спор вокруг сделки в своих социальных сетях, что, вероятно, и стало причиной появления подобных слухов.

Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих инстанций, которые отказались признать сделку купли-продажи квартиры недействительной, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СудПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры