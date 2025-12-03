СМИ: ЕС придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта
Европейскому союзу в любом случае предстоит выделить Украине десятки миллиардов евро, даже после завершения конфликта, сообщает Responsible Statecraft.
По данным издания, для поддержки Киева в течение двух лет после урегулирования Европе потребуется около 135 миллиардов евро. У Брюсселя отсутствует альтернативный план финансирования этих затрат. В этой связи европейские власти активно исследуют возможность использования замороженных российских активов в качестве источника средств, чтобы переложить финансовую нагрузку.
Еврокомиссия настаивает на получении согласия всех стран-членов на подобные шаги. Рассматриваются кредитные механизмы на сумму до 210 миллиардов евро, которые, по замыслу, Украина вернет после получения репараций от России.
Ранее в Кремле заявили, что Европейцы хотят просто украсть российские деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
