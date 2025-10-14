Подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане
В Подмосковье медики оказали помощь 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон, сообщили в региональном минздраве.
По данным ведомства, после инцидента ребенок находился в шоке и получил ожоги второй степени на бедрах. Врачи скорой помощи ввели пострадавшему обезболивающее и доставили его в больницу.
Как уточнил заместитель главврача областной станции скорой помощи Николай Суслов, операция мальчику не потребовалась. Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.
В министерстве добавили, что подростку уже становится лучше — ожоги заживают, рубцов не останется, и в ближайшее время его планируют выписать, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru