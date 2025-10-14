Подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане

Как уточнил заместитель главврача областной станции скорой помощи Николай Суслов, операция мальчику не потребовалась. Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

В министерстве добавили, что подростку уже становится лучше — ожоги заживают, рубцов не останется, и в ближайшее время его планируют выписать, передает «Радиоточка НСН».

