Подмосковные врачи спасли подростка после взрыва телефона в кармане

В Подмосковье медики оказали помощь 13-летнему подростку, у которого в кармане брюк взорвался мобильный телефон, сообщили в региональном минздраве.

По данным ведомства, после инцидента ребенок находился в шоке и получил ожоги второй степени на бедрах. Врачи скорой помощи ввели пострадавшему обезболивающее и доставили его в больницу.

Как уточнил заместитель главврача областной станции скорой помощи Николай Суслов, операция мальчику не потребовалась. Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении, его состояние оценивается как средней тяжести.

В министерстве добавили, что подростку уже становится лучше — ожоги заживают, рубцов не останется, и в ближайшее время его планируют выписать, передает «Радиоточка НСН».

