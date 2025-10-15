В Уфе произошло ДТП с 12 автомобилями
Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Уфе, есть жертвы. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.
«По предварительным данным, сегодня около 09:30 (07:30 мск) на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова... произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 12 транспортных средств, в том числе двух большегрузных», - указали в надзорном ведомстве.
В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, раненых доставили в медицинское учреждение.
Как уточнил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов, в аварии погибли два человека.
Ранее на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись четыре автомобиля, несколько человек пострадали, пишет 360.ru.
