В Уфе произошло ДТП с 12 автомобилями

Массовая авария с участием 12 автомобилей произошла в Уфе, есть жертвы. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

«По предварительным данным, сегодня около 09:30 (07:30 мск) на пересечении улиц Уфимское шоссе и Новоженова... произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 12 транспортных средств, в том числе двух большегрузных», - указали в надзорном ведомстве.

В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие, раненых доставили в медицинское учреждение.

Как уточнил в своем Telegram-канале главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов, в аварии погибли два человека.

