СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера.

С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По данным Telegram-канала Mash, компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется. Москва получила ещё четыре документа помимо изначального плана Трампа по урегулированию на Украине из 28 пунктов. На встрече в Кремле обсуждались, в том числе перспективы экономического взаимодействия РФ и США.

Путин на встрече дал оценку деструктивным действиям европейцев в контексте урегулирования на Украине. Во время переговоров обсуждался территориальный вопрос. Конкретные формулировки мирного плана США не обсуждались, речь шла о сути.

Как заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин передал привет лидеру США Дональду Трампу через его спецпосланника Уиткоффа и ряд политических сигналов.

Встреча продолжалась более пяти часов. Беседа была закрыта для прессы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
