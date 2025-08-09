В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

В Стерлитамаке взрыв на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» произошел в результате разгерметизации сварного шва установки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

По данным источника, разгерметизация сварного шва в установке 1 тысяча 345 (производство винилхлорида) произошла на высоте 18 метров. Отмечается, что возгорание и обрушение конструкций не были зафиксированы.

В ведомстве также добавили, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.

Число пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике выросло до 12

Утром 9 августа на заводе крупнейшего производителя соды в России произошел взрыв газовоздушной смеси. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Еще несколько человек оказались под завалами. Работу экстренных служб усложнила угроза повторного взрыва. Известно, что в настоящий момент разбор завалов завершен.

Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщили, что число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке увеличилось до 36, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводВзрывБашкирияМЧС

Горячие новости

Все новости

партнеры