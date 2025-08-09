В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке
В Стерлитамаке взрыв на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» произошел в результате разгерметизации сварного шва установки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.
По данным источника, разгерметизация сварного шва в установке 1 тысяча 345 (производство винилхлорида) произошла на высоте 18 метров. Отмечается, что возгорание и обрушение конструкций не были зафиксированы.
В ведомстве также добавили, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.
Утром 9 августа на заводе крупнейшего производителя соды в России произошел взрыв газовоздушной смеси. Изначально сообщалось о 16 пострадавших. Еще несколько человек оказались под завалами. Работу экстренных служб усложнила угроза повторного взрыва. Известно, что в настоящий момент разбор завалов завершен.
Ранее в СУСК РФ по Башкирии сообщили, что число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке увеличилось до 36, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- Военкоры сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР
- Умер народный артист РФ Иван Краско
- В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке
- Рогов: ВС РФ на Запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
- СУСК РФ: В Башкирии при взрыве на заводе пострадали 36 человек
- Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа
- В МВД подтвердили задержание напавших на отделение почты в Москве
- Росстат: В РФ нефтяники и рыболовы зарабатывают свыше 200 тысяч рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru