В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

В Стерлитамаке взрыв на производственной площадке «Каустик» АО «Башкирская содовая компания» произошел в результате разгерметизации сварного шва установки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Башкирии.

По данным источника, разгерметизация сварного шва в установке 1 тысяча 345 (производство винилхлорида) произошла на высоте 18 метров. Отмечается, что возгорание и обрушение конструкций не были зафиксированы.

В ведомстве также добавили, что в ликвидации последствий ЧП были задействованы 110 человек и 33 единицы техники, в том числе 58 сотрудников МЧС.