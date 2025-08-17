Число пострадавших при ЧП в Рязанской области выросло до 135 человек
Число пострадавших при ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области выросло до 135 человек. Об этом сообщает оперштаб по региону в своем Telegram-канале.
По информации оперштаба на 12:00 17 августа, в результате чрезвычайного происшествия погибли 11 человек, 135 пострадавшим была оказана медицинская помощь, из них 32 были госпитализированы.
В ведомстве уточнили, что 17 пострадавших, включая 14 находящихся в тяжёлом состоянии, были направлены в федеральные медицинские центры Москвы. Ещё 15 человек размещены в лечебном учреждении Рязани. Остальным помощь была оказана амбулаторно.
С 15 агуста в Шиловском районе действует режим чрезвычайной ситуации, въезд на территорию места ЧП запрещен. Продолжаются работы по ликвидации последствий инцидента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
