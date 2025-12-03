СМИ: Уиткоффа и Кушнера угостили красной икрой и олениной в московском ресторане

Специальное меню в честь 120-летия гостиницы «Метрополь» было предложено американским гостям — спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру, сообщают «Известия».

СМИ: Уиткофф и Кушнер стали главными переговорщиками США по Украине

Это произошло во время их визита в московский ресторан. Меню включило блюда, которые готовились в отеле за всю его историю. Среди угощений были красная, черная и щучья икра, салат «Столичный» по рецепту 1961 года, перепелка с гречкой, оленина, а также закуски.

Кроме того, по личной просьбе Уиткоффа для него приготовили пшеничную лепешку с сыром, получившую его одобрение.

2 декабря Уиткофф и Кушнер встретились с президентом России Владимиром Путиным. Беседа продолжалась более пяти часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

