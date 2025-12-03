В Госдуме хотят запретить мигрантам носить кухонные ножи

Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Михаилом Матвеевым предложили новый проект закона, ограничивающий ношение определённых типов ножей для мигрантов и лицам без гражданства.

Законопроект размещён в электронной базе парламента. Документ предполагает поправки в закон «Об оружии», запрещающие этой категории лиц носить кухонные и бытовые ножи, чья конструкция сходна с холодным оружием. В обосновании парламентарии приводят статистику МВД: в 2022 году у мигрантов было изъято на 25,9% больше холодного оружия, чем в предыдущем году.

При этом высоким остаётся и уровень преступлений, совершаемых иностранцами с использованием обычных ножей, которые применяются как оружие, хотя формально к нему не относятся.

Ранее кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

