В Госдуме хотят запретить мигрантам носить кухонные ножи
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с Михаилом Матвеевым предложили новый проект закона, ограничивающий ношение определённых типов ножей для мигрантов и лицам без гражданства.
Законопроект размещён в электронной базе парламента. Документ предполагает поправки в закон «Об оружии», запрещающие этой категории лиц носить кухонные и бытовые ножи, чья конструкция сходна с холодным оружием. В обосновании парламентарии приводят статистику МВД: в 2022 году у мигрантов было изъято на 25,9% больше холодного оружия, чем в предыдущем году.
При этом высоким остаётся и уровень преступлений, совершаемых иностранцами с использованием обычных ножей, которые применяются как оружие, хотя формально к нему не относятся.
Ранее кабмин РФ не поддержал запрет мигрантам на переводы за рубеж суммы выше зарплаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме хотят запретить мигрантам носить кухонные ножи
- СМИ: Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке
- В Госдуму внесут проект о запрете алкомаркетов в помещениях новостроек
- В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
- СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены
- Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
- В России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости
- Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет
- СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США
- Трамп пригрозил силовыми ударами по Колумбии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru