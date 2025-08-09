СМИ: Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 25

Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

До этого RT писал о 16 пострадавших в результате ЧП на предприятии. В своем Telegram-канале чиновник рассказал, что всех пострадавших доставили в больницу.