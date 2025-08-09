СМИ: Число пострадавших при взрыве на заводе в Стерлитамаке выросло до 25
Число пострадавших при взрыве газовоздушной смеси на предприятии в Стерлитамаке увеличилось до 25 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.
До этого RT писал о 16 пострадавших в результате ЧП на предприятии. В своем Telegram-канале чиновник рассказал, что всех пострадавших доставили в больницу.
На месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи, также бригады врачей оперативно выехали из Уфы санавиацией, добавил Рахматуллин. По его словам, в состав группы вошли реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог.
Отмечается, что следственный комитет России проводит проверку по факту взрыва на предприятии «Башкирская содовая компания».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в исправительной колонии в Тракторозаводском районе Волгограда взорвался газовый баллон.
