В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов

Группа депутатов Госдумы представила пакет поправок, предусматривающий полный запрет оборота вейпов, никотиносодержащих жидкостей и устройств для их потребления на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Инициативу внесли представители сразу нескольких парламентских фракций, включая вице-спикера Владислава Даванкова («Новые люди»), а также глав комитетов Ярослава Нилова, Яну Лантратову, Нину Останину и депутатов Дмитрия Свищева и Дмитрия Гусева.

Штрафы за курение вейпов в офисах могут ввести с 2027 года

Поправки предполагают запрет на оптовую и розничную торговлю никотином и его производными, включая синтетический никотин и соли никотина, а также на распространение любых жидкостей для электронных средств доставки никотина — как содержащих никотин, так и безникотиновых.

Запрет также распространяется на устройства, предназначенные для потребления такой продукции, передает «Радиоточка НСН».

