В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
Группа депутатов Госдумы представила пакет поправок, предусматривающий полный запрет оборота вейпов, никотиносодержащих жидкостей и устройств для их потребления на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Инициативу внесли представители сразу нескольких парламентских фракций, включая вице-спикера Владислава Даванкова («Новые люди»), а также глав комитетов Ярослава Нилова, Яну Лантратову, Нину Останину и депутатов Дмитрия Свищева и Дмитрия Гусева.
Поправки предполагают запрет на оптовую и розничную торговлю никотином и его производными, включая синтетический никотин и соли никотина, а также на распространение любых жидкостей для электронных средств доставки никотина — как содержащих никотин, так и безникотиновых.
Запрет также распространяется на устройства, предназначенные для потребления такой продукции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуму внесли поправки о полном запрете оборота вейпов
- СМИ: По итогам встречи Путина с делегацией США компромиссы не найдены
- Адвокат опровергла участие Екатерины Гордон в деле о квартире Ларисы Долиной
- В России презервативы предложили обложить налогами ради рождаемости
- Бывшая жена Ефремова, актриса Ксения Качалина скончалась в возрасте 54 лет
- СМИ: Москва не уступит по ключевым условиям мирного плана США
- Трамп пригрозил силовыми ударами по Колумбии
- Спикер парламента Чехии призвал к прагматичному подходу в отношениях с Россией
- СМИ: Переговоры Владимира Путина и Стива Уиткоффа завершились
- Чехия готовится закрыть проект модернизации танков Т-72M4CZ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru