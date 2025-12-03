СМИ: Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке
Первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает ТАСС.
Прокуратура региона подтвердила, что контролирует ситуацию вокруг уголовного дела. В мэрии Нижнего Новгорода заявили, что оказывают содействие следствию.
Егоров был назначен на должность первого заместителя 27 августа 2025 года, до этого, с сентября 2022 года, он исполнял обязанности. Его предшественник на этом посту Илья Штокман также находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.
Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают во взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
