СМИ: Замглавы Нижнего Новгорода Егоров задержан по делу о взятке

Первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Егорова задержали по подозрению во взяточничестве, сообщает ТАСС.

Задержан начальник пресс-службы петербургского управления МВД по делу о взятке

Прокуратура региона подтвердила, что контролирует ситуацию вокруг уголовного дела. В мэрии Нижнего Новгорода заявили, что оказывают содействие следствию.

Егоров был назначен на должность первого заместителя 27 августа 2025 года, до этого, с сентября 2022 года, он исполнял обязанности. Его предшественник на этом посту Илья Штокман также находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.

Ранее Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Анатолия Вороновского, которого подозревают во взяточничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ВзяткаЧиновникиЗадержаниеНижний Новгород

